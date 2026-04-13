デジタルライフのQOLを上げる新業態「ゲオデジタルベース」、首都圏に初出店！『ゲオデジタルベース川口元郷店』4月25日（土）オープン

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：玉井真一）は、2026年4月25日（土）に、新業態2号店かつ首都圏初出店となる『ゲオデジタルベース川口元郷店』（埼玉県川口市）をオープンします。

「ゲオデジタルベース（GEO DIGITAL BASE）」は、スマホやゲーム、PC、カメラ、リテール家電といったあらゆるデジタル製品の販売・買取に加え、修理、設定相談、シェアリング（物品のレンタル）を融合させた、ゲオが手掛ける新しいデジタル専門店です。

先行して3月25日にオープンした1号店『ゲオデジタルベース名古屋焼山店』では、ゲオストアの新店オープン実績において歴代最高売上（※1）を記録する好調な滑り出しとなりました。なかでもiPhoneを中心とした中古スマホやタブレット、新作から定番まで揃うNintendo Switch(TM)ソフト、そして熱心なファンを持つレトロゲームなどが売上を牽引しており、デジタル専門店ならではの豊富な品ぞろえが、地域のお客さまから高い支持を得ています。

（※1）ゲオストアにおける新店オープン直後5日間の売上実績

＜ゲオデジタルベース川口元郷店 店舗イメージ画像＞

■デジタルライフの“多様な選択”を支える「ゲオデジタルベース」

現代のデジタル環境では、端末価格の高騰などを背景に、製品を賢く手に入れる「リユース（中古利用）」や、長く大切に使う「リペア（修理）」へのニーズがかつてないほど高まっています。その一方で、「中古品はすぐに壊れそう」「保証や設定が不安」といった、リユース品への消費者の心理的なハードルは依然として高いのが現状です。

また、デジタルデバイスの用途が多岐にわたって広がる中で、イヤホンやモバイルアクセサリー、ゲーミングデバイスといった周辺機器は、今やデジタルライフを自分らしく楽しむための欠かせない要素となっています。しかし、機能の高度化や選択肢の広がりにより、自分に本当に合ってお得な商品はどれかという、新たな選択の難しさに直面するお客さまも増えています。

こうした市場の変化を見据え、ゲオは単なるお店（ストア）を超えて、お客さまの毎日をアップデートする「デジタル・スペシャルティ・ストア」として「ゲオデジタルベース」を立ち上げました。新屋号には、お客さまの暮らしに寄り添う「発信基地（BASE）」でありたいという想いを込めています。

「ゲオデジタルベース」は、ゲオの全国展開で培った確かな品質のリユースデバイスやゲーム商品を豊富に取りそろえ、ガジェットとの「新しい出会い」を提供するとともに、専門クルーによる「対面での設定相談」や「即日修理」を融合させることで、デジタル生活の「困った」をその場で解決。デジタルライフの不自由を解消し、日常のエンタメ需要を最大化させる「暮らしのパートナー」として、以下の新たな価値を提供します。

■「ゲオデジタルベース」が提供する新たな価値

（１） お客さま一人ひとりに合った最適な選択肢を提供

新しい端末への買い替えや、今の端末を直して使い続ける選択肢はもちろん、「修理期間中の代替機」や「必要な時だけ賢く使う」といったレンタルの併用まで、その場で広く比較・検討いただけます。

・触って確かめる：豊富な品ぞろえの店内で、実際に商品を手に取って検討。

・直して使う： 専門教育を受けた「クルー」によるiPhoneやNintendo Switchの修理サービスを新設。

・賢く替える： バッテリーを新品に交換した中古スマホや、メーカー整備済みのリファービッシュ品への買い替え。

・必要な時に借りる：故障などでスマホが必要になったら、店頭ですぐにレンタル。

これらを自由に組み合わせ、予算やご希望に合わせて、クルーがお客さまと一緒に納得のいく答えを見つけ出します。

（２） デジタルデバイドの解消をサポート

「スマホの初期設定が分からない」「モバイルバッテリーの処分方法が分からない」といった、誰に聞けばいいか迷うデジタル関連の幅広いお悩みも、ゲオデジタルベースが解決します。

・専門知見： ゲーミングデバイスの提案からスマホの設定まで、専門的な視点でサポートを提供。

・モバイルバッテリーの無料回収：処分の仕方が分からない方も安心。モバイルバッテリーの回収・リサイクル義務化に対応し、当店舗にて無料回収を実施します。

（３） デジタルライフのQOLを上げる「体験」の提供

新品ガジェット約1万点、ゲーム関連約1万点、中古スマホ・PCなど約2千点の計2.2万点を常備。入手困難な「レトロゲーム」の掘り出しから最新ゲームの体験、コンパクトデジタルカメラやホームシアター、旅行用ガジェットポーチなど、日常を楽しくする最新ガジェットの提案まで、ご自身のライフスタイルに合わせた最適な選択を見つけることができます。

・中古Apple製品： Apple Watch、AirPods、iPhone/iPadなどのラインアップを強化し、歴代のモデルを幅広く展開。

・ゲーム： Nintendo Switchシリーズなどの最新ハードだけでなく、根強い人気のレトロゲームまでゲオ最大級の品ぞろえを実現。

・デジタルデバイス： PC、イヤホン、ヘッドホン、スピーカー、コンパクトデジタルカメラ、テレビなど、専門性の高いデジタルデバイスの取り扱い品種を大幅に拡大。

■今後の国内出店の展望

既存のゲオ・ゲオモバイルと並行し、グループの新しい業態として出店を進めていきます。2036年度までに最大500～600店舗の展開を目指します。

■『ゲオデジタルベース川口元郷店』概要

所在地 ：埼玉県川口市元郷6丁目20番20号

オープン日：2026年4月25日（土）

営業時間 ：9:00～23:00

（SIM即日開通受付時間 10:00～19:00）

（買取受付時間 9:00～22:30）

売場面積 ：約126坪

取扱商品 ：中古スマートフォン・タブレット・PC、各種デジタルデバイス（イヤホン・ヘッドホン・スピーカー・カメラなど）、新品・中古ゲームなど 約22,000点

取扱サービス：修理サービス（iPhone画面交換、iPhoneバッテリー交換、Switch/Switch2修理）、

スマホ・タブレット・ゲーム機レンタルサービス、モバイルバッテリー無料回収 など

■ゲオデジタルベース特設ページ：

https://geo-online.co.jp/campaign/special/store/geo-digitalbase-portal.html

＜ロゴ画像＞

■ゲオデジタルベース公式SNSアカウント

・X：https://x.com/GEO_DIGITALBASE

・YouTube：https://youtube.com/@geo_digital_base

・TikTok：https://www.tiktok.com/@geo_digital_base

・Instagram：https://www.instagram.com/geo_digital_base_official/