インフォメーション・ディベロプメント、HDI-Japanとの公認マーケティングパートナー(AMP)契約を締結

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

株式会社インフォメーション・ディベロプメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮澤 拓哉 以下、当社）は、2026年4月よりHDI-Japanの公認マーケティングパートナー（AMP：Authorized Marketing Partner）契約を締結しました。

本締結により、お客さまのサポートデスク業務における専門スキルの向上を図り、AI時代に対応したサービス品質の高度化を推進します。

＜マーケティングパートナー(AMP)契約締結の背景＞

当社はこれまで、長年にわたりお客さま先でのサポート業務支援を行ってきました。近年では、AI・ディープラーニング技術が業務効率化や新たな価値創出の中核となっており、提供するサービス領域においても、業務の最適化は不可欠な要素となっています。

こうした背景を踏まえ、当社がこれまで培ってきたノウハウやナレッジを、サポートデスク業界におけるIT高度化を起点とした周辺領域の業務支援に活かすことで、業務効率およびサービス品質の向上に貢献していきます。

＜サポートデスク業界における当社の役割＞

当社はこれまで、業務の高度化を実現するコンサルティングサービスを提供してまいりました。近年は、AI利活用に対するニーズの高まりを受け、AIを活用したビジネス革新を総合的に支援すべく、「AIアドバイザリーサービス」を開始しております。

AI領域では、教育研修から現状分析・要件定義まで幅広く対応し、お客さまの既存システムや業務プロセスに適したAI活用方法をご提案します。PoC（概念実証）から本番実装まで一貫して対応できる体制も整えており、サポートデスク業界における業務高度化についても包括的な支援が可能です。

＜HDI-Japanについて＞

HDIはITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を築きあげました。HDIは1989年に米国に設立され、現在のビジョンは「卓越したカスタマエクスペリエンスでビジネスを成功させる」ことです。またHDIは業界で最も成功している「HDI国際年次カンファレンス」をカスタマサービス・テクニカルサポートプロフェッショナル向けに開催しています。HDIはそのメンバーを中心として運営を行い、どのベンダーからも中立で、人的ネットワークや情報共有を促進します。HDIは世界で50,000を超えるメンバーを有し、米経済誌フォーチュン・世界企業上位の多数が加盟し、世界中に100の支部/地区会を有しています。

＜IDグループについて＞

IDグループは、1969年の創業以来、ITシステム運用やアプリケーション開発をつうじて、金融機関、ライフライン、交通・運輸をはじめとした社会インフラを支えています。安定した経営基盤と、顧客ニーズに寄り添った伴走型の支援は、投資家・お客さまから高く評価されてきました。

これからも技術力と人間力を柱として、マーケットを地球儀でとらえた新たな事業領域の開拓を推進し、グループミッションである「Waku-Wakuする未来創り」に取り組みます。