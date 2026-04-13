フジパングループが23,000名に統合人事システム「COMPANY」を採用

株式会社WHI Holdings

株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎）は、フジパングループ本社株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：安田智彦、以下 フジパングループ本社）が統合人事システム「COMPANY」を採用したことをお知らせします。

これによりフジパングループ本社は、グループ19社で個別に行っていた人事労務業務を一括集約し、グループ全体での業務効率化を図ることで、年間約29,000時間の負担軽減を見込みます。

「COMPANY」採用の背景

食品大手フジパングループ本社は、「ホールセール」「リテイル」「ロジスティックス」「デリカ」の4つの事業部門を展開し、グループ19社、従業員数は約23,000名（パート・アルバイト含む）で構成されています。

これまで同社では、グループ各社が個別に人事労務業務を行っていたことで、グループ全体での業務効率化を図りづらい状況でした。さらに各社内の人事管理・給与計算・従業員からの申請受付などの業務を異なるシステムで運用していたため、システム間のデータ連携に伴う作業負担や、サーバーへの高負荷が喫緊の課題となっていました。

これらの課題を解決するため、全19社の人事労務業務を一つに集約し、効率的なグループ一括管理体制を新たに構築するための共通基盤として、「COMPANY」を採用しました。採用にあたっては、日本の大手企業向けの標準機能に加え、グループ各社の一括管理に適した機能が豊富である点や、雇用手続きから人事管理・給与計算・身上申請ワークフロー（従業員のモバイル申請）まで、広範な人事労務領域を単一システムで実現できる点を評価しました。

期待効果

1.データの自動連携により、人事業務全体のスピードと正確性を向上

入社手続きから人事発令、従業員による身上申請、給与計算まで、各業務プロセスで分断されていた人事データを「COMPANY」で管理することで、プロセス間でデータが自動連携され、従来発生していた情報の二重登録や、システム連携のための煩雑なデータ加工作業が大幅に削減されます。

また、これまで紙で行っていた身上申請や通勤届、マイナンバーなどの手続きがWeb化することで従業員の利便性が向上します。申請内容は人事・給与システムに自動連携され、そのまま給与計算にも反映されるため、人事総務部門でのシステム入力作業が不要になります。

これにより、人事労務業務全体のスピードと正確性の向上を図ります。

2.グループ横断での異動・出向・転籍管理の効率化

フジパングループ本社では戦略的な人材配置を実現するべくグループ間での異動や出向・転籍が行われている一方で、その都度煩雑な手続きが発生することが課題となっていました。

この課題を解決するため、「COMPANY」でグループ全社の情報を一つのデータベースで管理します。加えて原籍会社と出向先の履歴情報も一元管理することで、多様な出向形態への対応、さらにはグループ間異動により支払会社変更を伴う給与計算の実施など、豊富な大手企業向け標準機能を活用します。

これにより、会社をまたぐ異動に伴う事務負担を最小化し、グループ全体の業務効率を最大化させます。





これらの期待効果を通じた人事労務業務全体のスピードと正確性の向上や業務効率化の実現により、エンドユーザー（従業員）の負担軽減も含め年間約29,000時間の負担軽減を見込んでいます。さらに、グループ横断での人事労務情報が可視化されることで、従業員のさらなる適材適所の人材配置及び効率的な労務管理を加速させます。

フジパングループ本社からのコメント

これまで、人事労務業務はグループ各社や拠点ごとに個別のシステムや紙帳票を用いて運用していましたが、近年の事業環境の変化やグループシナジーの最大化を目指す中で、業務プロセスの標準化とデジタル化が急務となっていました。

「COMPANY」を採用することで、従業員の利便性を向上させると同時に、ペーパーレス化およびシェアードの推進による大幅な業務効率化が実現できると確信しています。



今後は、「COMPANY」に人事データの蓄積を進め、グループ全体での適材適所の人材配置や育成といった従業員一人ひとりが活躍できる環境づくりに取り組んでまいります。



フジパングループ本社株式会社 人事部・総務部

WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY」の提供を通じてはたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。

株式会社WHI Holdingsについて

WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。

WHI Holdingsサイト： https://www.whi-holdings.co.jp/(https://www.whi-holdings.co.jp/)

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