フリーランスとの契約・発注・請求・支払を一元管理する「freee業務委託管理」、スタータープランを提供開始

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供するフリーランスとの契約・発注・請求・支払を一元管理する「freee業務委託管理」は、少数精鋭のチームや小規模事業者を対象としたスタータープランの提供を開始しました。

■法対応や新たな事業形態に合わせて、業務委託管理システムの導入障壁を撤廃

現在、フリーランス法やインボイス制度、電子帳簿保存法など、業務委託取引に関する法制度はかつてないほど複雑化しています。

しかし、従来の管理システムは中堅・大企業向けが主流であり、業務委託などの外部パートナーが数名程度の小規模事業者にとっては、導入コストが大きな障壁となっていました。その結果、リソースのある企業がシステム化を進める一方で、小規模事業者は依然としてアナログな管理を強いられ、意図せぬ法令違反のリスクを抱え続けています。

また、正社員を雇わずにプロのフリーランスと連携する「マイクロチーム」という経営スタイルが普及するなか、従来の法人向け業務管理システムは10名以上を前提としたプランが多く、少数精鋭のスモールビジネスの実態と乖離していました。

freeeはこの課題を解決するため、業務委託が増え始めたフェーズの事業者が、無理なく業務委託管理システムを導入・運用できる環境を整備しました。

■月額1,980円～の低コストで、業務委託管理を一元化

freee業務委託管理のスタータープランは契約・発注・請求・支払の一元管理を、月額1,980円からという手頃な価格で実現します。基本料金に従量課金制を組み合わせることで、稼働人数が変動しやすいスモールビジネスのニーズに最適化しました。

また、「今月だけ3人に依頼したい」といった不定期な増員にも柔軟に対応でき、必要な月に必要な人数だけ契約を結び、常に法令を遵守した運用を可能にします。さらに、セルフ課金制の導入により商談などを挟まず、思い立ったその日から業務委託の管理体制を強化できます。

■「freee業務委託管理」について

「freee業務委託管理」は、受注者との契約・発注・請求・支払を一元管理するクラウドのサービスです。「商取引とコラボレーションをさらに速く、より安全に」というビジョンを掲げ、取適法、フリーランス法、インボイス制度、電子帳簿保存法などに対応し、誰もが安心して、自由に、最高のチームを組める環境を実現できます。

freee業務委託管理：https://www.freee.co.jp/partner-management/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。