【ICT大賞受賞記念】5月末まで利用料「0円」！人財育成・人事評価システムをリスクゼロで導入する「スタートダッシュキャンペーン」を開始

株式会社カタグルマ

株式会社カタグルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長／CEO：大嶽 広展）は、BabyTech(R) Awards 2025-2026 保育ICT一般部門にて大賞を受賞*したことを記念し、業界全体のDX加速を目的とした「スタートダッシュキャンペーン」を実施いたします。

本日より2026年5月31日までにお申し込みいただいたお客様は、契約日にかかわらず5月末日までの利用料が完全無料（0円）となります。

*https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000079446.html

◆背景：ICT導入の「準備不足」という壁を取り払う

多くの施設が「ICTを導入したいが、運用ルールや名簿の整理ができていない」という理由で導入を先延ばしにしています。しかし、実際に現場が落ち着くのを待っていては、DXによる業務改善は進みません。

本キャンペーンでは、あえて「準備ができる前」のお申し込みを推奨しています。5月末までの無料期間をフルに活用し、当社の手厚いサポートを受けながら設定や操作練習を完了させることで、6月1日からのスムーズな本課金移行・本稼働を実現します。

◆キャンペーン対象の2つの最新システム

本キャンペーンでは、園の組織力を高めるための主要2システムをリスクゼロで導入いただけます。

1.人財育成システム

職員の面談記録や成長プロセスを一元管理・可視化します。事務作業を効率化することで、園長や主任が「対話」に使える時間を創出。根拠に基づいた的確なフィードバックを可能にし、自ら育つ組織づくりを支援します。

2.人事評価システム

納得感のある評価シートの作成から回収・集計までをDX化。煩雑な評価業務の時間を大幅に削減し、職員の納得度とエンゲージメントを高めます。

◆「ICT大賞受賞記念・スタートダッシュキャンペーン」概要

名称： ICT大賞受賞記念・スタートダッシュキャンペーン

特典内容： 2026年5月31日までの月額利用料が完全無料（0円）

請求開始日： 2026年6月1日～

受付期間： 本日～2026年5月31日（土）

※サポート体制の都合上、先着順での受付となります。

対象となるお客様：

・新規でご契約をいただく法人・施設様

・既にいずれかのシステムを導入済みで、１.姉妹園での新規契約 ２.別プロダクトの追加契約 をされるお客様

詳細・お申し込みURL： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfULcNWvVxDmzNhPqKVF8eawqi5ws18--yIlCBysmutB1zvAw/viewform

◆本キャンペーンを活用するメリット

・早く始めるほどお得： お申し込みが早いほど無料期間が長くなり、6月の本課金開始前に余裕を持って体制を整えられます。

・「未準備」でもOK： 名簿整理や運用ルールが未定でも、利用登録を先行させることで、無料期間中にプロのアドバイスを受けながら準備を進められます。

・導入リスクを最小化： 受賞実績のある最新システムを、コスト負担なく試験導入・習得することが可能です。

【BabyTech(R) Awards 2025-2026 について】

株式会社パパスマイルが主催する、優れたベビーテック（育児×テクノロジー）商品・サービスを表彰するアワードです。育児向けのICTサービスや商品を開発・提供されている団体・企業、それを利用する保護者・保育者・保育事業者をはじめ、育児をとりまく全ての皆さまに「ベビーテック」という概念が広く認知されるべく、このアワードが開催されます。全受賞商品の写真、審査選評、URLは下記公式サイトをご確認ください。

詳細URL： https://babytech.jp/babytech-awards-2025-2026-top/

【会社概要】

会社名：株式会社カタグルマ

事業内容：保育・教育関連業界のSaas企画・開発・販売

所在地：東京都千代田区神田岩本町4番地9 トゥルム神田4階

※2025年1月より移転

代表者名：大嶽広展

従業員数：29名（業務委託・アルバイト含む）

資本金：3,500万円（資本準備金含む）

URL： https://katagrma.jp/