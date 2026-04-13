【グランドニッコー東京 台場】GARDEN DINING『地中海グルメフェア』提供期間：2026年5月8日（金）～6月28日（日）

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）は、緑と光が溢れる開放的なブッフェレストラン「GARDEN DINING」にて、地中海の食文化を存分にお楽しみいただける『地中海グルメフェア』を2026年5月8日（金）～6月28日（日）の期間限定で開催いたします。

GARDEN DINING「地中海グルメフェア」イメージ

「地中海グルメフェア」では、ハーブやスパイスの香りにオリーブオイル、魚介の旨味を活かしたギリシャ、モロッコ、スペイン、イタリアなど、地中海各地に根付く料理をご用意しました。爽やかな香りと素材の個性を活かした料理で、初夏にふさわしい軽やかな味わいをお楽しみいただけます。

前菜には、酸味とハラペーニョの辛みを効かせたスモークサーモンと魚介のマリネや、ヨーグルトとディルのソースで味わうニシンのフリット、ほうれん草とチーズを使ったギリシャ伝統のパイ“スパナコピタ”風のキッシュをラインアップ。さらに、野菜やフェタチーズ、オリーブなどをお好みでカスタムできるギリシャ風サラダや、チーズとサラミの盛り合わせなども揃います。

温製料理では、ラム肉のトマト煮込み「ナバラン」、ギリシャの定番野菜料理「ムサカ」、2種類のソースで素材の旨味を際立たせた「カサゴのポッシェ」など、各国の人気メニューが並びます。シェフサービスでは、定番のローストビーフに加え、ハモンセラーノ原木のカッティングサービスを実施し、切りたてをご提供します。

デザートには、シチリアの爽やかなアイスケーキ「カッサータ」、ブルーベリーソースと相性抜群の「ギリシャヨーグルト」や、アーモンドの風味を楽しむスペイン北部のケーキ「タルタ・デ・サンティアゴ」などが登場します。

多彩な地域の美食に触れながら、心ほどける初夏のひとときをお過ごしください。

【GARDEN DINING「地中海グルメフェア」概要】

＜メニュー内容（一部抜粋）＞

・スパナコピタ風キッシュ

・ニシンのフリット ザジキソース

・ギリシャ風サラダ

・カサゴのポッシェ 季節野菜と2種類のクリームソース

・ナバラン

・ファソラーダスープ オレガノ添え

・魚介とキノコのアヒージョ

・ローストビーフ ジャガイモとサラミのローズマリー風味

・ムサカ（ディナー限定）

・本マグロのマリネ ポワローレモンドレッシング（ディナー限定）

・ハモンセラーノ原木のカッティングサービス（ディナー限定）

・カッサータ

・ギリシャヨーグルトのパンナコッタ ブルーベリーソース

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4183_1_54dace54779fac38c499354ddc38d5e4.jpg?v=202604131151 ]

グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/