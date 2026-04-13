【生配信】 SBI FXトレード公式YouTube特別企画「さくら咲く！マネーラウンジ～春の特別編～新社会人のお金・投資の不安を、プロに聞いてみよう！若林史江が教える資産運用術」4月19日（日）開催！

SBI FXトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供するSBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生、以下「当社」）は、当社公式YouTube番組「さくら咲く！マネーラウンジ」において、春の新生活シーズンにあわせた特別番組「さくら咲く！マネーラウンジ～春の特別編～新社会人のお金・投資の不安を、プロに聞いてみよう！若林史江が教える資産運用術」 を、2026年4月19日（日）昼12時より生配信いたします。

■開催概要

本生配信では、新社会人や転職・異動などで生活環境が変わる方を対象に、「新生活」をキーワードとして、初めてのお給料の使い方や暮らしの変化によるお金の価値観、投資との向き合い方など、新たな環境に踏み出す方が直面しやすいテーマを中心にトークを展開します。

出演者の田崎さくらさん・安藤咲良さんのリアルな体験談に加え、株式トレーダー・若林史江さんを講師として迎え、新社会人に向けた資産運用のポイントなどを、初心者も分かりやすく解説します。

また、当日は視聴者の皆さまからリアルタイムで質問を募集し、生配信中にお答えします。ぜひご参加ください。

番組名：

「さくら咲く！マネーラウンジ～春の特別編～新社会人のお金・投資の不安を、プロに聞いてみよう！若林史江が教える資産運用術」

開催日時：

2026年4月19日（日）昼12:00～

開催形式：

オンライン開催（YouTube Live）

※当社公式YouTubeチャンネルからご視聴ください。ぜひリマインダー登録もお願いいたします。

https://youtube.com/live/99Y7FoCxtf0

出演者：

田崎 さくらさん（フリーアナウンサー）

安藤 咲良さん（フリーアナウンサー）

講師：

若林 史江さん（株式トレーダー）

参加費：

無料

【こんな方におすすめ】

・新社会人として新生活をスタートされる方

・転職・異動などで生活環境が変わり、お金の使い方を見直したい方

・投資や資産形成に興味はあるものの、何から始めればいいか分からない方

・リアルな体験談を通じて、無理なくお金の知識を身につけたい方

■出演者

田崎 さくら（たざき さくら）

2019年 ミス青山コンテストでグランプリを受賞。

フリーアナウンサーとしてフジテレビ『めざましテレビ』のイマドキガールや、日本テレビ『ズームイン!!サタデー』のお天気キャスターを担当。

現在は、日本テレビ『Oha!4 NEWS LIVE』のキャスターを務める。

安藤 咲良（あんどう さくら）

早稲田大学教育学部卒業後、フリーアナウンサーとしてTOKYO MX「news TOKYO FLAG」フィールドキャスターや、テレビ東京「知られざるガリバー」レポーターなど、報道・情報番組を中心に活躍。

現在は、日本テレビ『Oha!4 NEWS LIVE』のキャスターを務める。

若林 史江（わかばやし ふみえ）

高校卒業後、投資顧問会社に就職、そこで株式投資の魅力に取り付かれた。

20歳から株式投資を始め、［美人トレーダー］として各種メディアに出演。

株式投資歴28年の経験をもとに、セミナーや講演を行う。

■お得なキャンペーン情報

現在、当社では新規口座開設者を対象としたキャンペーンを実施しております。さらに、26歳以下の方限定で豪華賞品（モバイルバッテリーやAmazonギフトカードなど）が当たるスペシャルキャンペーンも同時開催中。キャンペーンの詳細は、当社公式サイトをご確認ください。

キャンペーン詳細はこちら：https://www.sbifxt.co.jp/campaign/account_cb_202604.html

■SBI FXトレード株式会社について

SBI FXトレードは、東証プライム市場上場のSBIホールディングス株式会社傘下、SBIグループの100％子会社です。外国為替証拠金取引（FX）に特化し、初めての方にもわかりやすく、上級者の方にも納得いただける高度なお取引など、FX専業だからできる、きめ細やかなサービスをお届けしています。

▶URL： https://www.sbifxt.co.jp/

▶SBI FXトレード公式SNS一覧： https://www.sbifxt.co.jp/sns/index.html

SBI FXトレードはSBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、顧客満足度NO.1企業を目指し、これまで以上にお客さまが真に求めるサービスを追求してまいります。今後ともSBI FXトレードをよろしくお願い申し上げます。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBI FXTRADEおよび積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

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■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp