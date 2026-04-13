医療・介護・福祉の現場での「倫理」を立ち止まって一緒に考える書籍『迷って選んでためらって　ケアするあなたの倫理学』4/6発売

株式会社医学書院書影『迷って選んでためらって ケアするあなたの倫理学』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、『迷って選んでためらって

ケアするあなたの倫理学』（著：金城隆展）を2026年4月6日に刊行しました。

難解になりがちな臨床倫理を、できるだけわかりやすく、とっつきやすく紹介

医療・介護・福祉専門職が臨床で悩む多様な “倫理” 問題について、全国から熱い注目を集めるナラティヴ・エシックスの伝道師が、読者と一緒に立ち止まって物語り、患者の幸福のため知恵を絞りました。故郷沖縄で働き学び、時に耕す人気講師による待望の入門書です。

本書の目次

第1章 倫理は暮らしの中に──選ぶことは悩ましい

第2章 臨床倫理のステップ──手順、参照、対話・協議

第3章 専門職倫理がめざすもの──最低限から最大限まで

第4章 態度としてのナラティヴ──物語る医療者は有能なのか

第5章 最期をより善く生きる──死に向き合い、自分らしく生ききるとは

第6章 共に生きるということ──どのような物語を他者と共に紡ぐべきか

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/30_1_a376dbb92c987114a25f57316801df55.jpg?v=202604131151 ]

詳細・本文サンプル

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/