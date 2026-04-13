【無料セミナー】AI時代の論文検索―セラピストはPubMedとAIをどう使い分けるべきなのか『セラピストのための最適な論文の探しかた』発刊記念5月21日開催

株式会社医学書院書籍『セラピストのための最適な論文の探しかた』発刊記念Webセミナー5月21日開催

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、書籍『セラピストのための 最適な論文の探しかた―AIツール活用から体系的検索まで』（執筆：三木貴弘・倉形裕史／執筆協力：澤村彰吾）の発刊を記念し、2026年5月21日に無料Webセミナーを開催します。

AI時代の今だからこそ，論文検索の本質を理解し，適切な探しかたを学ぼう

昨今、AIツールの進化により、論文検索の方法は大きく変わりつつあります。とはいえ、AIだけに頼る検索では見落としや偏りが生じかねません。

しかし、日常の臨床で疑問が生まれても、「どの論文を読めばいいのかわからない」「検索に時間がかかる」と感じる医療者は少なくありません。

そこで本セミナーでは、『セラピストのための最適な論文の探しかた』の出版を記念して、AIによる効率的な論文検索の方法と、PubMedによる体系的検索の方法を紹介するとともに、それぞれをどう組み合わせるのが有効なのか具体的に提示します。

これにより、AI検索の利便性と、体系的検索の信頼性を適切に使い分けることで、臨床に活かせる「最適な論文」を見極めることが可能です。

AI時代に求められる、セラピストの新しい論文検索スキルを一緒に身につけるセミナーです。

セミナー概要

タイトル：【発刊記念Webセミナー】『セラピストのための最適な論文の探しかた』

AI時代の論文検索―セラピストはPubMedとAIをどう使い分けるべきなのか

日時 ：2026年5月21日(木) 19：00～20：30

会場 ：オンライン ※リアルタイム配信の後、約1か月間アーカイブ配信を予定

参加費：無料

講師 ：三木貴弘・倉形裕史・澤村彰吾

対象 ：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ならびに文献検索のテーマに関心がある医療従事者

■詳細・お申込みはこちら

https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260521sem

書籍の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/31_1_8098eda0276992ba062e092af9d3757e.jpg?v=202604131151 ]

■書籍の詳細：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/112125

本件に関するお問い合わせ先

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/