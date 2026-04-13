渋谷に懐かしくて新しいレトロな「喫茶コープ」が期間限定オープン！ “コープ商品の魅力”をお届けする体験型イベントを4月24日から3日間限定開催

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井ちとせ）は、2026年に創立75周年を迎えるにあたり、4月24日（金）から26日（日）の3日間、東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて、記念イベント「喫茶コープ」を開催します。会場では、45周年を迎えるロングセラー「CO・OP ミックスキャロット」の試飲を中心に、参加型の「たたんでくれてありがとう！」投票ボックスや新商品「CO・OP ミックスキャロットグミ」の配布、レトロ喫茶風フォトスポット、SNS投稿企画などを展開します。

本イベントは、コープ（生協）に触れる機会が少なかった20代を中心とする若年層にも向けて、日本生協連の創立75周年を記念して開催します。会場では、レトロで親しみやすい「喫茶店」をテーマにした空間で、実際にコープ商品をお試しいただけます。

「喫茶コープ」を通じてコープ商品を実際に味わう体験を提供し、これまで接点の少なかった若年層にも、気軽にコープ商品に触れていただくことを目指します。

■特設サイト https://goods.jccu.coop/75th_kissacoop

【会場コンテンツ】

日本生協連本部のある渋谷の真ん中に、昭和・平成・令和と時代を超えて75年間愛されてきたコープの雰囲気を楽しめるレトロな「喫茶コープ」が出現します。

1.コープ商品体験

来場者には生協のロングセラー「CO・OP ミックスキャロット」をプレゼント。まずは一口、そのおいしさを体験してください。

2.レトロ喫茶風フォトスポット＆SNS投稿

「喫茶コープ」の世界観に入り込めるフォトスポットを3か所ご用意。各コープ商品の歴史や魅力をご覧いただけます。当日にイベントの様子を撮影し、SNSに投稿いただいた方には「CO・OP 五三焼カステラ（1切）」をプレゼント。

3.パッケージで参加「たたんでくれてありがとう！」投票ボックス

飲み終わった紙パックをたたんで、投票する参加型企画。楽しみながら、リサイクルや環境配慮への取り組みに触れていただけます。投票いただいた方には、新商品「CO・OP ミックスキャロットグミ」をプレゼント。

4.来場者アンケート

会場内にて、生協に関する簡単なアンケートにご回答いただいた方には、「CO・OP 国産の果実のソーダ」をプレゼント。

※プレゼント商品はいずれもなくなり次第終了とさせていただきます

【開催概要】

・イベント名：日本生協連75周年記念「喫茶コープ」

・開催日時：2026年4月24日（金）～26日（日）

11:00～18:00（最終日のみ17:00）

・会場：渋谷ストリーム前 稲荷橋広場

・住所：東京都渋谷区渋谷3丁目21-3（渋谷駅C2出口直結）

・入場料：無料

※イラストはイメージです

■75周年記念 SNSプレゼントキャンペーン

本イベントと連動し、4月13日から4月30日まで、X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施します。レトロタイプ診断を通して、どこか懐かしい「喫茶コープ」の世界観をご自宅でも、気軽にご体験いただけます。

【プレゼントキャンペーン概要】

・期間：2026年4月13日（月）～4月30日（木）23:59まで

・応募方法：日本生協連公式X（@JCCU_PR(https://x.com/JCCU_PR)）をフォロー⇒レトロタイプ診断に参加⇒診断結果をシェア

・賞品：抽選で「コープ商品詰め合わせ」を750名にプレゼント

・対象：日本国内在住の方（年齢不問）

※実際の商品と異なる場合がございます

日本生協連では、本イベント以外にも、創立75周年を記念した特設サイトオープンや、SNSでのキャンペーンを実施します。今後も、組合員のくらしに寄り添い続け、「生協の価値」を発信してまいります。





【ご参考】

●コープ商品とは

コープ商品は「生協」「コープ」だけで買えるプライベートブランドです。1960年に誕生以来「おいしさ」「安全・安心」「つかいやすさ」「環境に配慮」など、その時代のさまざまな声にこたえてきました。

●CO・OP ミックスキャロットとは

「ミッキャロ」の愛称で親しまれている「CO・OP ミックスキャロット」は、「子どもににんじんを摂ってもらいたい」という親の想いから1981年に生まれて以来、2026年で45周年を迎えました。素材そのままのおいしさが支持されています。

45周年特設サイト：https://goods.jccu.coop/mc45th/

商品概要

※取り扱いの有無、価格は各生協によって異なります。