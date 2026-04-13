Notion、キャンパスリーダープログラム 2026を始動

Notion Labs Japan合同会社

Notion Labs Japan合同会社（所在地：東京都、ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当：西 勝清）は、大学生向けの「Notionキャンパスリーダープログラム2026」を開始いたします。このプログラムは、各大学からNotionの代表であるキャンパスリーダーを選出し、大学生活や就職活動でのNotionの効果的な使い方や、大学ごと、さらには大学を横断したコミュニティ形成を支援することを目的としています。

キャンパスリーダーは年度ごとに応募を受け付けており、今年は国内で第3期のキャンパスリーダーを募集します。今回は日本の新年度に合わせて応募期間を前倒しし、本日4月13日から5月5日まで受け付けます。

大学生のNotion利用開始・利用の最大化を支えるユーザーの募集

講義ノートや課題、学内プロジェクト、就職活動などを効果的に管理できるNotionは、大学での利用がますます広がっており、学生・教育関係者には「プラスプラン」を無料で提供しています（学割プラスプランの該当条件・詳細はこちら(https://www.notion.com/ja/product/notion-for-education)）。近年はNotion AIの進化により、授業ノートの要約や情報整理、レポート作成の下書き支援など、学習をサポートする活用が広がっています。

Notion キャンパスリーダープログラムでは、各大学から「キャンパスリーダー」を募集し、コミュニティ運営のサポートやミートアップ開催、最新情報の共有などを通じてキャンパスリーダーの活動を支援し、大学生によるNotion利用の浸透を計っていきたいと考えています。

キャンパスリーダーは、この活動を通じてイベントを含むプロジェクトの企画・運営・発信を経験することができるだけでなく、世界中のメンバーとつながり視点を広げることができます。また、この挑戦を「ガクチカ」として就職活動でも活用いただけることを期待しています。

キャンパスリーダー体験をアップデート

本年度は、活動を始めやすく、仲間と学びを深められるようプログラムをアップデートしました。

Notion キャンパスリーダープログラム 募集概要

- 大学ごとのグループ制度を導入同じ大学のキャンパスリーダー同士がチームとなり、オンボーディングや活動を行います。複数人で同じ目標に向かうことで、達成率の向上やモチベーション維持を期待します。- キャリア開発支援やマーケティング勉強会などキャリアに役立つプログラムを実施予定Notionの活用に関する学びに加え、キャリア開発をテーマにしたセッションやワークショップ、SNSマーケティングを学ぶ機会など、就職活動や卒業後にも役立つプログラムを隔月で実施予定です。6月には、株式会社リブ・コンサルティングとの共同企画で就活生を対象にした企業理解・自己分析ワークショップを開催予定です。

【条件】

- Notionへの深い愛着があり、その魅力を他者と共有することに熱意がある方- 応募時点で日本国内の大学（学部・修士課程）または高等専門学校（4・5年生）に在籍中の方- 2027年3月末以降に卒業予定で、期日まで活動できる方- ［歓迎］コミュニティ構築・運営の経験がある方、EPD（エンジニアリング、プロダクト、デザイン）分野を専攻、または課外活動の経験がある方

【特典】

- Notionオリジナルグッズプレゼント- イベント実施時の費用サポート- 限定イベントへの招待- キャリア開発プログラムへの優先招待- 世界中のキャンパスリーダーと交流できるオンラインコミュニティスペースへの参加 など

【応募期間】

2026年4月13日（月）～2026年5月5日（火）（年度ごとに募集）

【プログラム詳細・応募フォーム】

詳細は以下のプログラム紹介ページをご覧ください。応募フォームはプログラム紹介ページ内にあります。

https://notion.notion.site/Notion-2025-dff76cf4f6b14bbc9570623a5de5ae0e?pvs=74

オンライン説明会開催

キャンパスリーダープログラムにご興味をお持ちいただいた学生向けに、無料のオンライン説明会を行います。参加希望の方は、以下の申し込みフォームからお申し込みください。

■開催日時：2026年4月23日（木）19:00~19:45

■開催方法：オンライン（申込者へご案内）

■説明会参加申し込みフォーム：https://notion.notion.site/33eefdeead05802b9826caf494122651?pvs=105

キャンパスリーダーの声

上智大学3年生 Emilyさん (第1期～）

大学1年生でキャンパスリーダーになり最初は不安もありましたが、優しくあたたかい人が集まるこのコミュニティでさまざまなことに挑戦できています。グローバルに新しい世界が広がるので、ぜひ一緒にNotionのLUV(Love, Use, Value)を広めましょう！

青山学院大学4年生 Harukiさん(第1期～）

キャンパスリーダーになってから様々なチャンスが広がり、就職活動でもこの経験について話すことができました。授業も忙しい日々でしたが、スキマ時間でも活動は続けられます。Notionからのサポートを受けながら、同じ想いを持ったメンバーと活動できるので、新しく何かを生み出してみたい人におすすめです。Notionに詳しくなくても大丈夫！

Notionについて

Notionは、チームとAIエージェントが協働して仕事を進めるオペレーティングシステムです。ナレッジ、プロジェクト、AIツールがすべて一箇所に集約されているため、社内のあらゆる煩雑な業務を自動化できる、これまでにないワークスペースを実現します。議事録からのアクションアイテムの自動割り当てをはじめ、AIエージェントによる情報の取得、タスク管理、プロジェクトの立ち上げ、受信トレイの整理まで対応します。あらゆるチームに合わせて柔軟にカスタマイズでき、企業全体の運営にも対応できるパワフルさを備え、誰もがより本質的な仕事に集中できるよう支援します。

https://www.notion.com/ja