鯉のぼりが目印！なだ万 端午の節句弁当「背くらべ」　5月3日(日・祝) ～ 5月5日(火・祝)　期間限定販売

株式会社なだ万

株式会社なだ万（本社：東京都千代田区、社長：木村 吉孝）は、5月5日（火・祝）の「こどもの日」に合わせ、端午の節句弁当「背くらべ」を5月3日(日・祝) ～ 5月5日(火・祝)の3日間期間限定で販売いたします。

端午の節句弁当「背くらべ」イメージ外装イメージ

■ゴールデンウィークのお集まりに、みんなが笑顔になるお弁当

なだ万のこだわりと、お子様の健やかな成長への願いを込めた、端午の節句弁当「背くらべ」が今年も登場します。「鯉のぼり」をあしらった掛け紙は、昨年売場ケース内でも一際目を引く存在感を放ち、「かわいい！」「節句ならではで、嬉しい」と好評をいただきましたので、デザインはそのままに、献立をリニューアルしました。

新しいお料理として、お子様に人気の「チキン南蛮」には、玉子の旨みを引き立てた相性抜群のタルタルソースを添えました。また、なだ万定番のふっくらと柔らかく焼き上げた「鰈西京焼」は、お子様からご年配の方まで幅広くお楽しみいただける一品です。御飯は、鶏そぼろと錦糸玉子の「二色御飯」と、ツナサラダなどを盛り付けた「五目御飯」の二種類をお詰めして、最後まで飽きることなくお召し上がりいただけます。さらに、なだ万ならではの、出汁の風味豊かな煮物や、食後の抹茶プリンも加わり、ご家族みなさまで囲む御席にふさわしい、充実の内容となっております。

彩り豊かなお弁当が、お子様の健やかな成長と健康を祝う大切な一日に、より一層の華を添えます。

■商品概要

［商 品 名］端午の節句弁当「背くらべ」（たんごのせっくべんとう せいくらべ）

［販売価格］2,500円（税込2,700円）

［販 売 店］全国のなだ万ショップ 44店舗

及び 通販サイト「お弁当配達」（https://www.nadaman.co.jp/catering/）

［販売期間］2026年5月3日（日・祝）～2026年5月5日（火・祝）の3日間

［サ イ ズ］約13.1cm×約22.3cm×高さ 約6.3cm（フタ含）

［献立］

鰈西京焼 桜島鶏つくね焼 山芋入りしんじょあおさ揚げ 合鴨燻製 厚焼玉子 蒟蒻田舎煮

チキン南蛮 タルタルソース ヤングコーン ブロッコリー 赤パプリカ

野菜入り飛龍頭 六方里芋 茄子オランダ煮 椎茸旨煮 人参 さや隠元

白御飯 鶏そぼろ 錦糸玉子

五目御飯〔筍・蒟蒻・人参・椎茸・油揚げ〕 蟹風味蒲鉾 ツナサラダ 刻みしば漬

甘味 抹茶プリン 小豆

※一部内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【なだ万について】

なだ万の歴史は、江戸時代の天保元年 1830年に初代・灘屋萬助が料亭「灘萬」の母体というべき料理屋を大阪で創業したことに始まります。

1919年（大正8年）、3代目の灘屋萬助がパリ講和会議に西園寺公望公の訪欧随行料理人として渡欧、1986年（昭和61年）には民間施設初となる東京サミット公式晩餐会が「なだ万本店 山茶花荘」で開催されました。2005年（平成17年）の愛知万博では日本料理の代表として出店しました。

天保から令和まで190余年に渡り、日本料理の伝統を守りながらも時代やお客様の嗜好に合わせて進化し、日本国内のみならず、世界各国の方々に日本料理を届けてきたことから、現在も日本料理店の老舗として多くのお客様にご愛顧いただいています。

なだ万は、現在3カ国30店舗のレストランと、弁当・惣菜の販売をするショップ45店舗を展開するほか、通販サイト「お弁当配達」を運営しています。

●代表者：代表取締役社長 木村 吉孝

●URL：https://www.nadaman.co.jp