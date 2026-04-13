店舗スタッフが分析なしで売上に直結するアクションを起こせる「FULL KAITEN〈ストアエージェント〉」の提供開始

フルカイテン株式会社

在庫最小化・粗利最大化の実現を支援する在庫分析クラウド『FULL KAITEN』を展開するフルカイテン株式会社（本社・大阪市福島区、代表取締役・瀬川直寛）は、小売企業の店舗スタッフの業務を支援し、店舗における業務効率化と売上最大化を支援する新サービス「FULL KAITEN〈ストアエージェント〉」の提供を開始します。FULL KAITEN〈ストアエージェント〉は店舗スタッフが店頭で「今日何をすれば売上が増えるか」を明確に提示することで、店舗運営の属人化を解消し、常に鮮度の高い売り場づくりを支援します。

小売店舗が抱えるさまざまな課題

現在の小売業界は従業者の採用難易度が高く、限られた人数で店舗を回さなければならないという課題に直面しています。多くの企業でデータ活用の重要性は理解されているものの、現場のスタッフにはデータを「分析する時間」も「スキル」も不足しているのが実情です。

その結果、スタッフは品出しや倉庫への在庫確認といった作業に忙殺され、本来最も注力すべき「接客」に時間を割けないというジレンマを抱えています。また、売れ筋やおすすめの組み合わせが分からないまま、現場の「経験や勘」に頼った自信のない接客や、基準のない売り場づくりを行わざるを得ないケースが散見されます。

FULL KAITEN〈ストアエージェント〉で得られる価値

こうした課題を解決するのがFULL KAITEN〈ストアエージェント〉であり、店舗で使用されるタブレット端末のブラウザ上で利用します。

「今日やるべきこと」が明確に。接客に専念できる環境を創出

過去の販売データ等を自動で分析し、自店舗のKPI（売上金額や客数、セット率など）のダッシュボード化と、KPI改善に向けた「多角的なアクション」を具体的に提示します。スタッフは出勤時にこの画面を確認するだけで、品出しや発注、レイアウト変更など、その日やるべき作業が明確になります。

これにより、データ分析や「何をすべきか」考える時間が削減され、顧客との接客に注力する時間を生み出します。

新人スタッフでも「根拠のある自信を持った接客」が可能に

売上トレンド（売上TOP50リストなど）や、データに基づいた合わせ買い（併売実績）の情報を可視化します。また、商品のバーコードをスキャンするだけで、自店だけでなく全社・倉庫の在庫状況を即座に確認できます。

こうしたノウハウの定量化により、経験の浅いスタッフであってもベテランと同様の「接客の武器」を持つことができ、根拠のある自信を持った商品提案やスムーズな取り寄せ案内ができるようになります。

機会損失を防ぎ、常に「鮮度の高い売り場」を維持

実績をもとにした欠品リスクの警告や、在庫があっても一定期間売れていない「非稼働在庫（死に筋商品）」をリストアップします。これにより、欠品による販売機会の損失を未然に防ぐと同時に、迷わず早期に商品の引き下げ判断（倉庫返品など）を行うことができます。

結果としてバックヤードの圧迫を防ぎ、常に売れるフレッシュな商品が並ぶ、新陳代謝の良い魅力的な売り場を維持することが可能になります。

商品バーコードスキャンにも対応

また、タブレット端末のカメラで商品のバーコードをスキャンする機能があります。これにより、自店だけでなく全社や倉庫の在庫状況を即座に確認できるため、お客様を待たせることなくスムーズな取り寄せ案内ができ、販売機会を逃しません。

・FULL KAITEN〈ストアエージェント〉の詳細はこちら(https://full-kaiten.com/store-agent)

小売本部での利益改善はFULL KAITENのマルチプロダクト

当社フルカイテンは、小売企業ののMD（マーチャンダイザー）やDB（ディストリビューター）、SV（スーパーバイザー）といった本部（本社）の担当者が最小の在庫で粗利益を最大化させるのを支援するさまざまなプロダクトは提供してきました。

小売をはじめとした在庫ビジネスには、業務フローの各工程において下図のような投入リソース（人的、資金的な経営資源）と粗利毀損の関係があります。

こうした工程ごとのアクション（施策の実行）を起こすため、FULL KAITENのマルチプロダクトがあります（下図に一覧）（下図に一覧）。

・参考：https://full-kaiten.com/fk-concept

今回提供を開始するFULL KAITEN〈ストアエージェント〉と既存のFULL KAITENプロダクトを組み合わせることで、より効果的に全社横断的に売上・利益の改善が可能になります。

・フルカイテン株式会社のプレスリリース一覧はこちら

https://full-kaiten.com/news/category/releases

・FULL KAITENの導入事例はこちら

https://full-kaiten.com/case-studies

・FULL KAITENの詳しい製品資料はこちら

https://full-kaiten.com/wp-download

【会社概要】

社名: フルカイテン株式会社

本社: 大阪市福島区福島1-4-4 セントラル70 2階B

設立: 2012年5月7日

代表者: 代表取締役 瀬川直寛

事業概要：在庫分析クラウド『FULL KAITEN』の開発・提供

URL: https://full-kaiten.com

【本件の問い合わせ先】

フルカイテン株式会社

戦略広報室 南

電話：06-6131-9388

Eメール：info@full-kaiten.com