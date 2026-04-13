115年以上の実績から、次の100年愛されるアニメ創りへ。日本コロムビアグループが賞金総額1,000万円のAIコンテスト『COLOTEK（コロテック）』を開催、本日より参加登録の受付開始。

日本コロムビア株式会社

日本コロムビアグループ株式会社（代表取締役社長 佐藤俊介、本社：東京都渋谷区、以下：「NCG」）は、AIクリエイティブコンテスト「COLOTEK（コロテック）」を開催いたします。これに伴い、本日より、クリエイターの参加登録を開始いたします。

本コンテストは最新AI技術とエンタテインメントの融合を通じて、次世代の創造に貢献する新たな才能の発掘と支援を目指しています。今回のコロテックは、従来の「2日間にわたる会場集結型のハッカソン」から、一定の制作期間を設ける「事前制作・提出形式」へと変更いたしました。現場に集まり短期間で制作する従来のスタイルから、場所や時間の制約をなくした形式へとシフトすることで、より多くのクリエイターが挑戦できる形となり、個人での参加はもちろん、コロテックのために結成した新チームや法人単位でのエントリーなど、それぞれの形に合わせて自由に参加の輪を広げていただくことを想定しています。

今回のコンセプトは「次の100年愛されるアニメを。」です。NCGは日本初のレコード会社として115年以上の歴史を持つ日本コロムビアのDNAを継承し、クリエイターの情熱や渇望から生まれる「まだ見ぬアニメ」を日本から世界へ発信していきたいと考えています。

AI技術の巧拙よりもアイデアや世界観、物語の魅力を最重視し、物語の入口が感じられるような作品を募集いたします。

本コンテストでは賞金総額1,000万円を用意し、2026年7月30日(木)には最終選考通過作品を大スクリーンで上映するプレミア上映会と授賞式を開催いたします。当日は上映会や授賞式のほか、業界関係者やクリエイターが集う交流会も実施いたします。

また、受賞作品は、NCGの強みを活かした主題歌や劇伴などの音楽展開を共に検討するなど、次世代の才能を広く支援してまいります。未来のエンタテインメントを創造する、たくさんのクリエイターからのご応募を心よりお待ちしております。

特設サイト https://colo-tek.com/(https://colo-tek.com/)

■コンテスト概要

コンテスト名：COLOTEK（コロテック）

上映会・授賞式の開催日：2026年7月30日(木)

開催場所：後日発表

■コンテストへの参加方法

特設ページ（ https://colo-tek.com/ ）より参加登録を受け付けております。

※作品提出フォームは参加登録をした方にのみご案内をさせていただきます。

提出期限： 2026年6月30日(火) 23:59 まで

■参加資格

・ 個人・チームいずれも参加可能（人数制限なし）

・ 法人・団体での参加も可能

・ プロ・アマ不問

・ 海外からの応募も歓迎

・ 18歳未満は保護者の同意が必要

■作品ルール

・ 作品の映像表現にAIを活用したオリジナルアニメ作品

・ 作品尺は1分以上15分以内

・ 続編を想定した作品であること

・ 複数作品の応募可

・ 16:9横型／フルHD以上推奨／音声ステレオ

・ 日本語音声、または日本語字幕付き

・ 応募者自身がすべての権利を保有していること

・ 受賞歴のない作品であること

・ 未公開作品を歓迎、公開済み作品も応募可

■COLOTEK（コロテック）とは

創立115年以上の歴史を持つ日本コロムビアを傘下にもつNCGが主催する、最新 AI 技術と音楽を掛け合わせたクリエイティブコンテストです。

近年、急速な進化を遂げる AI 技術は、作曲、編曲、演奏、映像制作など、音楽業界に大きな革新をもたらしており、COLOTEK（コロテック）は、この革新的な技術を活用し、音楽と AIが融合する最先端のクリエイティブを体験できる機会を提供します。

新たな才能を発見し、次世代のエンタテインメント創造に貢献します。

■日本コロムビアグループ株式会社について

日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AI を核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーです。

日本初のレコード会社 日本コロムビア株式会社と、世界初の着メロを生んだ株式会社フェイスのDNAを継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。

AI を活用した IP 創出、クリエイターエコシステム構築、AX 推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。

会社名 日本コロムビアグループ株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE

代表者 代表取締役社長 佐藤俊介

事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築

資本金 358,123,550 円

URL https://www.columbia.co.jp