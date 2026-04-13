プラス、「スマート介護」会員施設向けにティアの「終活支援サポートサービス」の提供を開始

プラス株式会社

プラス株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉忠久、以下プラス) は、介護・福祉施設向けデリバリーサービス「スマート介護」ご利用会員施設向けに、株式会社ティア（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：冨安 徳久、以下ティア）が展開中の「終活支援サポートサービス」の提供を2026年4月1日から開始したことをお知らせいたします。

「スマート介護」では「施設の潜在的なお困りごと解決」を重要なテーマに、介護施設利用者の方々へのサービスの強化を進めるとともに、施設スタッフが本来の介護業務に専念できる環境づくりをサポートしています。

今回、人生をよりよく生きるための“安心”をお届けするトータル・ライフ・デザイン事業を展開するティアとの連携により、施設入居時に考えておきたい「終活支援」を展開します。相続や不動産手続き、財産管理の相談など、「終活」分野におけるサポート体制を整え、施設利用者やご家族の “もしもの時”の不安や負担を軽減します。さらに介護スタッフにとっては、「終活」に関する問い合わせが属人化したり、専門外で答えられない、業務外の相談で時間が取られる等のお悩みを解消します。

プラスは今後も、ビジネスパートナーとの協業による新たなサービスを開発し、介護施設事業者やスタッフの方々のさらなる利便性の向上を図るとともに、利用者やご家族の満足度の向上に取り組んでまいります。

・対応エリア 遺言・生前相談：愛知県、三重県、東京都、埼玉県、千葉県、大阪府

高齢者終身サポート：愛知県、三重県

※順次全国に拡大予定

・サービス内容 成年後見人、相続手続き、不動産名義の変更、身元保証、

その他「終活」に関するご相談にティアの専門員が対応。初回相談料は無料

※内容によっては行政、病院、弁護士等と連携しながら一貫したサポート体制を提供

・サービス開始 2026年4月1日

・URL https://www.smartkaigo.jp/contents/lp/tear/

■「スマート介護」について

ジョインテックスが運営する、全国の介護・福祉施設を対象とした営業サポート付きデリバリーサービス。提携する文具事務用品店や介護・医療用品の販売企業と協働し、多忙な介護福祉施設のスタッフの方々の時間や労力の軽減を支援し、ケアやコミュニケーションなどの本来業務に集中できることを狙いに2014年5月にスタート。その利便性が多くの介護・福祉施設から支持を得ています。

ホームページ：https://www.smartkaigo.jp/

カンパニー代表者： カンパニープレジデント 北川 一也（プラス株式会社 常務取締役）

本部所在地 ： 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー13F

URL ： https://www.jointex.co.jp/

主要営業拠点 ： 札幌、仙台、群馬、埼玉、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡

配送センター ： 東日本センター（埼玉県）、川越センター（埼玉県)、東北センター（宮城県）

中部センター（愛知県）、西日本センター（大阪府）、九州センター（福岡県）

■プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー 概要

文具・オフィス家具および各種サービスの卸販売事業を展開。カタログ通販に専任営業サポートが付いたデリバリーサービス「スマートオフィス」、文教市場向け「スマートスクール」を中心に、介護・福祉市場向け「スマート介護」、地方公共団体のさまざまな調達業務効率化をお手伝いする「スマートガバメント」、購買コストダウンや環境購買への提案を行う「JeSS」等、生産性向上に役立つ独自サービスを展開しています。

■株式会社ティア 概要

本社 ： 愛知県名古屋市北区黒川本通3丁目35番地1

代表者 ： 代表取締役社長 冨安 徳久

設立 ： 1997年7月

資本金 ： 18億9,500 万円（2025年9月末）

上場市場： 東京証券取引所 スタンダード市場、名古屋証券取引所 プレミア市場

従業員数： 971名（2025年9月末）

事業内容： 葬儀・法要事業、フランチャイズ事業

会館数 ： 222会館（2026年2月現在）

URL ： https://www.tear.co.jp/

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