LINEキャンペーンを“すぐ・手軽”に～「LINEレシート応募システム」初期費用を無償で提供～

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、プロモーション支援事業を展開する株式会社アクセスプログレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 中村直人、以下「当社」）は、LINE公式アカウントを活用した販促キャンペーン向け「LINEレシート応募システム」を、キャンペーン事務局とセットでご発注いただく企業様を対象に初期費用０円で提供開始いたします。

国内月間利用者数1億人を誇るLINEは、企業と生活者をつなぐ不可欠なコミュニケーションプラットフォームです。しかし近年は人手不足やコスト高騰の影響で、キャンペーン運営を丸ごと外部に任せたいという企業ニーズが増加。当社は40年以上にわたり数多くのキャンペーン事務局を運営してきた経験とノウハウを凝縮し、中小企業でも導入しやすい料金体系を実現したSaaS型システムとして「LINEレシートキャンペーンパッケージ」を提供します。本サービスは、レシート画像のアップロード機能、応募フォームの設置、自動応募完了メール配信など、キャンペーン運営に必要な機能をワンパッケージ化。最短2週間で導入可能、応募件数1万件までは追加費用がかからないため、コストや手間を大幅に削減しながらスピーディにキャンペーンを開始できます。

【LINEレシート応募システムの主な特長】

■ 初期費用０円・応募１万件まで追加料金なし

キャンペーン事務局（問い合わせ対応、抽選、景品発送など）とセットでご発注いただくことで、初期費用は一切かかりません。さらに応募数が1万件を超えない限り、追加費用が発生しないため、コストを気にせず安心してご利用いただけます。

■ 最大10枚のレシートを同時アップロード

一度に最大10枚までのレシートをストレスなくアップロード可能です。複数の商品や複数店舗のレシートもまとめて応募できるため、応募者の利便性が大幅に向上します。

■ 応募後のCRMにも活用

応募者のLINE友だち登録を起点に、次回キャンペーンの告知やアンケート配信が行えます。応募後も継続的にコミュニケーションを図ることで、顧客ロイヤルティの向上が期待できます。

■ 豊富なオプションメニュー

ビジュアル制作やランディングページ制作、OCRによる自動読取、インスタントウィンなど、多彩なオプションをご用意。キャンペーンの目的や規模に合わせて柔軟にカスタマイズいただけます。

当社は、キャンペーン事務局運営で培ったノウハウを基盤にLINE／Webレシート応募システムやインスタントウィン、ポイントプログラムなどのデジタル販促ソリューションを一層拡充し、顧客企業の売上最大化とユーザー体験の向上を実現することで、今後も持続的な価値を提供してまいります。

【会社概要】

株式会社アクセスプログレス

[本社所在地] 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 21 階

[設立年月]1982年10月

[代表者] 代表取締役社⾧ 中村直人

[事業内容] プロモーション支援事業（販促プロモーション、業務アウトソーシング等）

[URL] https://www.access-t.co.jp/pg/

内容についてのお問い合わせ

株式会社アクセスプログレス

担当：山口

Tel：03-5774-2310（代) Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/pg/