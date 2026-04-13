どうやら、やりたいことは全部やってもいいらしい。くどうれいん×及川賢治の、羨ましいくらい自由で、何にもとらわれない絵本『ぜんぶやりたい まにちゃん』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月9日に『ぜんぶやりたい まにちゃん』を発売いたしました。

■どれか、ひとつにきめなきゃいけないって思ってない？

まにちゃんは、毎日ちがうお仕事をしています。

歌手に消防士に水泳選手、どれも全部やりたいことなのに、みんなに「どれがいちばんだいじなの？」と聞かれて困ってしまいます。そんなある日……。

作家・くどうれいんと、100%ORANGEとしても活動する絵本作家・及川賢治が初タッグを組み、今の混沌とした時代に、心が軽やかになる絵本が誕生しました。

■作者コメント

▲まにちゃんは、毎日ちがう一日を過ごします。木曜日は羊飼いになるようです。▲「どれが いちばん だいじなの？」 そんなの決められるはずもありません。

作：くどうれいん

どれを書くのも楽しかった十代、大人たちからよく「けっきょくどれがいちばんすきなの？」「さいごはひとつにえらばなきゃだめだよ」と言われました。ひとつにしないと叶わないよと言われるたびに不思議でした。だって叶えたい夢があるのではなく、ただ、書かずにはいられなかっただけだったから。ぜんぶ手放さず作家になったら、そんなこと言われなくなったけど、いまでも不安。だからまにちゃんはわたしのあこがれです。（くどうれいん）

撮影：ヤスダ彩

絵：及川賢治

くどうれいんさんの自由なお話をどう描こうと思ったのですが、ハチャメチャでカラフルなだけではなくてちょっと現実感のようなものを入れたくて朝の散歩の途中に撮影していた木の写真をコラージュのように混ぜ込みました。これだ！ という感じに仕上がりました。（及川賢治）

［商品概要］

■『ぜんぶやりたい まにちゃん』

作：くどうれいん

絵：及川賢治

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年4月9日

判型：AB判／32ページ

ISBN：978-4-05-206340-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020634000(https://hon.gakken.jp/book/1020634000)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063406(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063406)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開