【マッチング率85％のイベントが再び】金沢市×オミカレが贈る100人規模恋活イベント『恋フェス2026 in KANAZAWA』5/10(日)開催決定！

株式会社オミカレ

会員数100万人超、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※の婚活情報サイト運営や、全国自治体の恋活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は2026年5月10日（日）、石川県金沢市と連携し、100人規模のマッチングイベント『恋フェス2026 in KANAZAWA ～いいね！がつなぐ、二人のミライ～』を金沢市の第二本庁舎にて開催いたします。

開催の背景



国内の急速な少子化の進行に対し、金沢市では「出会いの機会の減少」という未婚化の要因にも着目。行政の持つ「信頼性」と、100万人の会員を有するオミカレの「集客力・婚活ノウハウ」を掛け合わせることで、結婚を含む自身のライフデザインを描く若者が、一歩を踏み出せる「質の高い出会い」の機会創出を続けています。



この「官民連携」が大きな成果として実を結んだのが、2025年11月に実施された前回の「恋フェス」です。募集開始直後に定員を上回る応募が殺到し、当日は以下の通りの成功を収めました。



・マッチング率85％（過去最高）： 参加者99名のうち42組がカップル成立。

・満足度89.3％： 「タイパが良い」「サポートが手厚い」と、約9割の参加者が満足と回答。



「パートナーを見つけたいが、出会いがない」という地元の若者のニーズに合致し、多くのマッチングを生んだ本企画。今年のイベントでは、さらに進化したプログラムで地域のトキメキを加速させます。

『恋フェス2026』3つのポイント

１．「荒木メソッド」で挑む婚活作戦会議

3,000組以上のカップルを成立させてきた婚活コーディネーター、荒木直美氏による男女別のセミナーをイベント開始前に実施。前回のアンケートでも「背中を押された」と好評だった作戦会議により、出会いへの意識を高めてからイベントをスタートします。



２．オミカレLiveアプリによるスムーズなアプローチ

100人規模のイベントでも「誰が誰だかわからない」を防ぐため、専用アプリ「オミカレLive」を導入。プロフィール確認や「いいね」送信をリアルタイムで行い、スムーズに意中の相手へ想いを伝えられる環境を整えています。



３．金沢市役所新庁舎×地元人気スイーツ

今回の会場は「金沢市役所第二本庁舎」。さらに、前回好評だったデザートコンテンツも提供。リラックスした空間で会話が弾みます。

【イベント概要】

イベント名： 恋フェス2026 in KANAZAWA ～いいね！がつなぐ、二人のミライ～

開催日時： 2026年5月10日（日）13:00～16:00（受付12:00開始）

会場： 金沢市役所第二本庁舎（石川県金沢市柿木畠1番1号）

参加費： 男女ともに1,000円

定員： 男女各50名（計100名）※申込多数の場合は抽選

対象： 20歳～39歳の独身男女

MC・恋愛応援サポーター： 荒木 直美氏



■ 特設サイト：「恋フェス2026 in KANAZAWA」

https://party-calendar.net/blog/koifes_kanazawa202605

【当日のプログラム（予定）】

12:00～ 受付

13:00～ 荒木直美氏による「婚活作戦会議」（男女別セミナー）

13:30～ 開会式・レクリエーション（チーム対抗クイズなど）

14:50～ アプリを活用したマッチングチャンス

15:00～ フリータイム（地元スイーツ＆ドリンク）

16:00～ 閉会式

MC 兼 恋愛応援サポーター荒木 直美氏

婚活コーディネーター歴25年以上。「婚活界の瞬間接着剤」の異名を持ち、これまでに婚活イベントで成立させたカップル数は3,000組以上。100以上の自治体と連携し、結婚支援の現場で数多くのカップリングに成功しているカリスマアドバイザー。

荒木 直美氏株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）