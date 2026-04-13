「母の日」に“ありがとう”を贈る。毎日に寄り添うギフトを。ヘアアイロン『Lena』が限定ギフトキャンペーン開始

株式会社Lena

株式会社Lena（本社：東京都中央区、代表取締役：朝比奈志郎）は、「髪はもっと自由に、もっとかわいく。」をコンセプトとする実力派ヘアケア家電ブランド「Lena（リナ）」より、母の日に向けた限定ギフトキャンペーンを、2026年4月13日（月）よりLena公式オンラインショップにて期間限定で販売開始いたします。

「何を贈れば喜んでもらえるか」「実用的でありながら特別感もあるものを選びたい」 そんなニーズに応えるため、Lenaでは“使うたびに気分が上がるギフト”をテーマに、母の日限定キャンペーンを実施いたします。 ヘアアイロンは日常的に使うアイテムだからこそ、“毎日のちょっとした嬉しさ”を贈ることができるギフトです。

■ キャンペーン概要

期間：2026年4月13日（月）～5月17日（日）

内容：対象商品をご購入いただいたお客様へ、母の日限定の特別仕様にてお届けいたします。

キャンペーン特設サイト: https://www.lenajp.com/pages/mothers-day-2026

■ 母の日限定ラッピング＆ノベルティ内容

対象商品をご購入の方へ、母の日限定の特別仕様でお届けいたします。

対象商品（ストレート／カール／ワイド／ミニシリーズ／トラベルセット）をご購入の方へ、以下をプレゼント。

- フラワーリボンラッピング- Lenaオリジナルステッカー（マカロンデザイン）- メッセージカード- バンスクリップ- ラッピングバッグ

本キャンペーンでは、ひとつひとつ丁寧に包んでお届けいたします。

※一部商品（パドルブラシ・ギフトボックスセット）は対象外

特別仕様のラッピング。

母の日限定フラワーリボンラッピング。

オリジナルステッカー

小物やスマートフォンに貼って楽しめます。

メッセージカード

言葉とともに想いを届けられます。

バンスクリップ

日常使いしやすいシンプルなデザイン。

母の日らしい華やかさを演出する、特別仕様のフラワーリボンラッピング。

やわらかなカラーとリボンのディテールにこだわり、リボンに添えられたフラワーモチーフがアクセントとなり、手に取った瞬間に“かわいい”とときめくデザインに仕上げました。

開ける前から、ときめく母の日ギフト。「ありがとう」を、かわいいに込めて。

※リボンラッピングのカラーはランダムでのお届けとなります。

想いを届けるメッセージカードと、親子で使えるバンスクリップ。

メッセージカードを添えることで、普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを言葉として届けることができ、ギフトに“想い”をプラスすることで、より特別な贈り物としてお楽しみいただけます。

バンスクリップは、日常使いしやすいシンプルなデザインで、さっとまとめるだけでスタイリングが完成する便利なアイテム。忙しい朝や外出先でのお直しなど、毎日のヘアアレンジに気軽に取り入れていただけます。

好きな言葉で、あなただけの「ありがとう」を。毎日に寄り添う、さっと使える可愛さ。

※バンスクリップのカラーはランダムでのお届けとなります。

母娘で同じアイロンを使う、何気ない時間。

そんな日常のひとときが、少し特別なものになる。

その時間が、母の日という一日で終わるものではなく、

日常の中で繰り返されていくことを願って。

Lenaは、“一緒に使う”ことで続いていく、

新しいギフト体験を提案します。

■ Lena（リナ）について

Lenaは、サロン品質のスタイリング体験を5,000円～8,000円台という手の届きやすい価格で提供するヘアアイロンブランドです。楽天市場ではレビュー評価4.72※を獲得（※2025年10月時点）。「可愛いだけではない実力派」として、10代・20代女性を中心に支持を広げています。

ブランドコンセプトは、髪はもっと自由に、もっとかわいく。

いつだって、“自分だけのかわいい”を探求し、そのプロセスを自由に楽しみたい。

“自分だけのかわいい” を表現し続けるために 『Lena』は、”あなたのかわいい”を叶え続けます。

■ 公式SNS

公式HP ：https://www.lenajp.com/(https://www.lenajp.com/)

公式Instagram ：https://www.instagram.com/lenajp_official/ (https://www.instagram.com/lenajp_official/)

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@lenajp_official (https://www.tiktok.com/@lenajp_official)

公式X ：https://x.com/lenajp_official (https://x.com/lenajp_official)

■会社概要

会社名 ：株式会社Lena

所在地 ：東京都中央区銀座5-11-12 12Ｆ

お問い合わせ：pr@lenajp.com