求人数、口コミ掲載数No.1のリゾートバイトダイブ『現役リゾートバイトインフルエンサー』が9ヶ月で300名突破、さらに動画を中心としたSNS投稿数が1,200件超。リアルな現場体験の発信が加速！

株式会社ダイブ

株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人数No.1（*1）・口コミ掲載数No.1（*2）のサイトとして、多くのユーザーに利用されています。

この度、リゾートバイトダイブは2025年7月より募集を開始したインフルエンサー制度において、現役リゾートバイトインフルエンサーによるSNS投稿数が累計1,200件を突破したことをお知らせいたします。あわせて、在籍する現役リゾートバイトインフルエンサー数も300名を突破いたしました。

現役リゾートバイトインフルエンサー活用の目的

本取り組みは、実際にリゾートバイトを経験しているスタッフ自身が、現地での仕事や生活の様子を発信することで、信頼性の高い情報を届けることを目的としています。

企業発信だけでは伝えきれない、リゾートバイト先での仕事や、休日の過ごし方などのリゾート地で働くならではの魅力を、発信・拡大できる点が大きな特徴となっています。

▼【現役リゾートバイトインフルエンサー】SNS投稿例

・YouTube：https://www.youtube.com/shorts/KcjdsNebBu8

・Instagram：https://www.instagram.com/p/DWqzJMETvNB/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@and._.travel/video/7608364678661836053

インフルエンサー数拡大による発信の多様化

2025年7月に募集を開始した現役リゾートバイトインフルエンサーは、わずか9ヶ月で在籍数が300名を突破しました。インフルエンサーの増加により発信のバリエーションも拡大し、勤務地・職種・季節ごとのリアルな体験が可視化され、より多角的な情報提供が可能となりました。

ダイブは今後も、SNSを活用したリアルな体験発信を強化し、リゾートバイトの魅力をより多くの人に届けてまいります。

▼現役リゾートバイトインフルエンサー制度の概要

リゾートバイトダイブに登録済みの方は誰でもエントリーが可能。自身のSNSアカウントを通じてリゾートバイトに関する投稿を行うことで、1投稿あたり最大3,000円の報酬を受け取ることができる制度です。

・現役リゾートバイトインフルエンサー施策の詳細ページ

https://resortbaito-dive.com/campaigns/influencer

（*1）調査概要：リゾートバイト専門求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

（*2）リゾートバイト施設で就労した方の口コミ掲載数 2026年4月1日時点 自社調べ

【株式会社ダイブ・概要】

会社名 ：株式会社ダイブ

創業 ：2002年3月

代表取締役社長 ：庄子 潔

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

公式サイト ：https://dive.design/

リゾートバイトダイブ：https://resortbaito-dive.com/

リゾートバイトナビ：https://resortbaito-dive.com/columns

Instagram ：@resortbaitodive(https://www.instagram.com/resortbaitodive/)

TikTok ：@resortbaitodive(http://tiktok.com/@resortbaitodive)

YouTube ：@dive_inc(https://www.youtube.com/@dive_inc)

X（旧：Twitter）：@diveresortbaito(https://x.com/diveresortbaito)

『公式アプリでサクッと登録（60秒）』

公式リゾートバイトアプリ：iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E7%9F%AD%E6%9C%9F-%E9%AB%98%E6%99%82%E7%B5%A6%E3%81%AE%E4%BD%8F%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%81%8C%E6%8E%A2%E3%81%9B%E3%82%8B/id6755983805)／Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dive.resort_baito_dive_app&pcampaignid=web_share)

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。