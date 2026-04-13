「GOLF OR Cafe」の新作アパレル＆限定グッズが発売

株式会社キューブ

株式会社キューブ(本社：東京都港区)が展開するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク & ロナ)」は、「GOLF OR Cafe by MARK & LONA」のコーヒーやグッズを 2026年4月13日（月）より限定店舗にて発売いたします。

2年連続バリスタ日本チャンピオンの監修による、ティーバッグのように手軽に抽出できる「TEE UP BLEND（中煎り）」をはじめ、モノトーンを基調としたスタイリッシュなアパレルやアクセサリーを展開。さらに、スポンサー参画が決定した「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」を記念した会場限定デザインの「BIRDIE BLEND（深煎り）」も登場。トーナメント観戦やラウンド前後のゴルフシーンにおける至福のひとときを提案いたします。

【Original Blend ～こだわりのスペシャルティコーヒーで、至福のラウンドを。～】

TEE UP BLEND

焙煎：中煎り 挽き方：中細挽き コーヒー豆：ブラジル、グアテマラ産

陽の光を浴びながら、心地よい緊張感とともにティーアップする瞬間の清々しさをイメージ。キャラメルの甘い香りに、柑橘の爽やかな酸味とナッツの香ばしさが調和する軽やかなブレンドです。熱湯に浸すだけで本格的な味わいを楽しめます。

※前澤杯会場限定

BIRDIE BLEND ※前澤杯会場限定

焙煎：深煎り 挽き方：中細挽き コーヒー豆：グアテマラ産

ビターチョコのようなコクと香ばしいロースト感、やさしい甘みが広がる深煎りブレンド。トーナメント観戦やラウンド前後のリラックスタイムに最適です。

詳細はこちら：https://brand.markandlona.com/26s_golforcafe/

オンラインストアはこちら：https://www.markandlona.com/blogs/news/n-057

画像ダウンロード：https://primedrive.jp/v2/access?key=mmi9x_WAEK7GTwGmZ9mTxw

有効期限：2026/05/10



＜商品詳細＞

【COFFEE BAG】

商品名：GOLF OR Cafe Original Blend

品番：MLS-3A-SO72

価格：\1,555

商品名："GOLF OR Cafe 前澤Cup Signature Blend"

品番：MLS-6A-SO51

価格：\259

※前澤杯会場限定で販売

【APPAREL & ACCESSORIES】

商品名：GOLF OR Cafe Polo

品番：MLM-6A-AP41

カラー：WHITE,BLACK

サイズ：44,46,48,50

価格：\19,800

商品名：GOLF OR Cafe Hoodie

品番：MLM-6A-AD41

カラー：WHITE,GREY,BLACK

サイズ：44,46,48,50

価格：\31,900

商品名：GOLF OR Cafe Tumbler

品番：MLS-3A-SO72

カラー：WHITE,BLACK

価格：\6,050

商品名：GOLF OR Cafe BB Cap

品番：MLF-6A-FC41

カラー：WHITE,BLACK

サイズ：フリー

価格：\14,300

商品名：GOLF OR Cafe Grip Socks

品番：MLF-6A-FS41

カラー：WHITE,BLACK

サイズ：23 - 25cm

価格：\3,080

＜商品展開店舗＞

MARK & LONA 青山店

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目11－9 レキシントン青山ビル 1階

TEL:03-6805-1551

MARK & LONA 表参道ヒルズ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ B3F

TEL:03-5771-0967

MARK & LONA 阪急うめだ本店

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店8F

TEL:06-6313-0929

公式オンラインストア

https://www.markandlona.com/c/top

＜前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 特別販売＞

会場： MZ GOLF CLUB（千葉県長生郡睦沢町佐貫4900）

期間： 2026年4月13日（月）～4月26日（日）

※予選・決勝ラウンド（4/23～4/26）を含む全日程で販売。

▼ 大会および販売の詳細は特設サイトをご覧ください

https://brand.markandlona.com/26s_maezawacup/

＜MARK & LONA GOLF OR Cafe＞

2年連続バリスタ日本チャンピオン監修によるオリジナルコーヒーバッグは、ティーバッグタイプの抽出で器具がなくても熱湯に浸すだけで本格的な味をお楽しみいただけます。試作とテイスティングを何度も繰り返し、納得のいくフレーバーを実現した「コーヒーバッグ」。ゴルフには欠かせない美味しいコーヒーのある豊かな時間をお楽しみください。手軽に本格コーヒーを楽しめる「コーヒバッグ」をはじめアパレル、アクセサリーも展開します。

＜MARK & LONAについて＞

MARK & LONAは、2008年のブランド誕生以来、「Luxury Golf」という新たな価値観をテーマに、保守的なスタイルが主流であったゴルフアパレル業界に革新をもたらし、全く新しい概念を確立してきました。以降、斬新でユニークなコレクションを世界へ向けて発信し続けるとともに、革新的なデザインに加え、上質な素材選定と高い機能性を両立するモノづくりを追求してきました。また、著名キャラクターやアーティストとのコラボレーションにとどまらず、コスメやスイーツなど異業種との取り組みでも話題を集め、ゴルフアパレルの枠を超えた独自のポジションを築いています。ブランド誕生から18年を超えた現在も、MARK & LONAは唯一無二の存在として、国内外のゴルファーのみならず、ファッションラバーからも高い支持と注目を集めています。