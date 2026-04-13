最先端の音楽が共鳴する「KOBE MELLOW CRUISE 2026」。音楽・アート・ファッションが融合した唯一無二のフェスペアチケットを、X限定キャンペーンで手に入れろ！

モンスターエナジージャパン合同会社

キャンペーン期間：2026年4月13日（火）～4月17日（金）

公式X URL（旧Twitter）：https://x.com/MonsterEnergyJP

国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、 2026年4月13日（月）～4月17日（金）の期間、最先端のヒップホップやR&Bを楽しむことができる音楽フェス「KOBE MELLOW CRUISE 2026」のチケットが当たるキャンペーンを、Xにて開催いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

2022年より神戸で開催されている都市型野外音楽フェス「KOBE MELLOW CRUISE」。海風を感じながら、最先端のヒップホップやR&Bを堪能できるだけでなく、ファッションやアート、フードなどの多様なカルチャーが融合したフェスです。開催5周年となる今年は5月5日（火・祝）・5月6日（水・祝）神戸の新ランドマーク「GLION ARENA KOBE／TOTTEI PARK」で開催されます。モンスターエナジーもドリンクパートナー5周年目として、今年も「KOBE MELLOW CRUISE」を盛り上げます。

本キャンペーンは、 4月13日（月）～4月17日（金）の期間に、モンスターエナジージャパン公式Xアカウント（＠MonsterEnergyJP(https://x.com/MonsterEnergyJP))をフォローし、対象の投稿に希望の公演日を記載し引用リポストすると、「KOBE MELLOW CRUISE 2026」のペアチケットが、各日程5組10名様に当たります。

都市の中心で音楽とカルチャーに没入する「KOBE MELLOW CRUISE 2026」のチケットが当たるのは、このXキャンペーンだけ！

さあ、モンスター公式Xアカウントをフォローして、チケットを手に入れよう！

■「KOBE MELLOW CRUISE 2026」のチケットが当たるXキャンペーンの概要

名称：「KOBE MELLOW CRUISE 2026に行こうキャンペーン」

実施期間：2026年4月13日（月）～4月17日（金）

応募方法：

１.モンスターエナジージャパン公式X（旧Twitter）アカウント（@MonsterEnergyJP(https://x.com/MonsterEnergyJP)）をフォロー

２.@MonsterEnergyJPの対象投稿に希望公演日を記載し、引用リポスト

公式X URL：https://x.com/MonsterEnergyJP

商品：「KOBE MELLOW CRUISE 2026」ペアチケット 各日程5組10名様

当選通知方法：

キャンペーン期間終了後、当選者の方へ公式Xアカウントより、ダイレクトメッセージをお送りいたします。その後、送付先情報をご連絡頂き、当選商品をお送りさせて頂きます。

■KOBE MELLOW CRUISEとは

港町・神戸から、アリーナへ。カルチャーは次の航路へ。

文化を発信してきた港町・神戸で開催する都市型音楽フェス。

海風と自然、アーバンな雰囲気を同時に感じられる心地良い空間は唯一無二。

音楽・アート・ファッション・フードなど様々なカルチャーを

より深く、より自由に巡る都市型フェスへ。

舞台はメリケンパークから、GLION ARENA KOBE/TOTTEI PARKへ。

開催5周年となる2026年、都市の中心で音楽とカルチャーに没入する

新たなKOBE MELLOW CRUISEが始まります。

■KOBE MELLOW CRUISE 2026開催概要

日程：2026年5月5日(火・祝)、6日(水・祝)

場所：GLION ARENA KOBE / TOTTEI PARK

出演（五十音順）：AI、WILYWNKA、KEIJU、千葉雄喜、tofubeats、LEXなど