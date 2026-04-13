最先端の音楽が共鳴する「KOBE MELLOW CRUISE 2026」。音楽・アート・ファッションが融合した唯一無二のフェスペアチケットを、X限定キャンペーンで手に入れろ！
キャンペーン期間：2026年4月13日（火）～4月17日（金）
公式X URL（旧Twitter）：https://x.com/MonsterEnergyJP
国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、 2026年4月13日（月）～4月17日（金）の期間、最先端のヒップホップやR&Bを楽しむことができる音楽フェス「KOBE MELLOW CRUISE 2026」のチケットが当たるキャンペーンを、Xにて開催いたします。
※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）
2022年より神戸で開催されている都市型野外音楽フェス「KOBE MELLOW CRUISE」。海風を感じながら、最先端のヒップホップやR&Bを堪能できるだけでなく、ファッションやアート、フードなどの多様なカルチャーが融合したフェスです。開催5周年となる今年は5月5日（火・祝）・5月6日（水・祝）神戸の新ランドマーク「GLION ARENA KOBE／TOTTEI PARK」で開催されます。モンスターエナジーもドリンクパートナー5周年目として、今年も「KOBE MELLOW CRUISE」を盛り上げます。
本キャンペーンは、 4月13日（月）～4月17日（金）の期間に、モンスターエナジージャパン公式Xアカウント（＠MonsterEnergyJP(https://x.com/MonsterEnergyJP))をフォローし、対象の投稿に希望の公演日を記載し引用リポストすると、「KOBE MELLOW CRUISE 2026」のペアチケットが、各日程5組10名様に当たります。
都市の中心で音楽とカルチャーに没入する「KOBE MELLOW CRUISE 2026」のチケットが当たるのは、このXキャンペーンだけ！
さあ、モンスター公式Xアカウントをフォローして、チケットを手に入れよう！
■「KOBE MELLOW CRUISE 2026」のチケットが当たるXキャンペーンの概要
名称：「KOBE MELLOW CRUISE 2026に行こうキャンペーン」
実施期間：2026年4月13日（月）～4月17日（金）
応募方法：
１.モンスターエナジージャパン公式X（旧Twitter）アカウント（@MonsterEnergyJP(https://x.com/MonsterEnergyJP)）をフォロー
２.@MonsterEnergyJPの対象投稿に希望公演日を記載し、引用リポスト
公式X URL：https://x.com/MonsterEnergyJP
商品：「KOBE MELLOW CRUISE 2026」ペアチケット 各日程5組10名様
当選通知方法：
キャンペーン期間終了後、当選者の方へ公式Xアカウントより、ダイレクトメッセージをお送りいたします。その後、送付先情報をご連絡頂き、当選商品をお送りさせて頂きます。
■KOBE MELLOW CRUISEとは
港町・神戸から、アリーナへ。カルチャーは次の航路へ。
文化を発信してきた港町・神戸で開催する都市型音楽フェス。
海風と自然、アーバンな雰囲気を同時に感じられる心地良い空間は唯一無二。
音楽・アート・ファッション・フードなど様々なカルチャーを
より深く、より自由に巡る都市型フェスへ。
舞台はメリケンパークから、GLION ARENA KOBE/TOTTEI PARKへ。
開催5周年となる2026年、都市の中心で音楽とカルチャーに没入する
新たなKOBE MELLOW CRUISEが始まります。
■KOBE MELLOW CRUISE 2026開催概要
日程：2026年5月5日(火・祝)、6日(水・祝)
場所：GLION ARENA KOBE / TOTTEI PARK
出演（五十音順）：AI、WILYWNKA、KEIJU、千葉雄喜、tofubeats、LEXなど