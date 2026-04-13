慶應SFCをはじめとする難関大合格者を輩出してきた総合型選抜専門塾のルークス志塾が、入塾前の高校生・保護者向け無料オンライン説明会を4月21日に開催

Loohcs株式会社

総合型選抜（旧AO入試）に特化した指導で慶應義塾大学をはじめとする難関大・上位大への合格実績を持つLoohcs志塾（所在地：東京都渋谷区、代表：嶺井祐輝）は、2026年4月21日（火）19:00より、高校生とその保護者を対象とした無料オンライン説明会「総合型選抜 春から夏の動き方まるわかり講座」を開催します。

総合型選抜は準備を始める時期と順序が合否に直結するにもかかわらず、「いつ・何から手をつければいいかわからない」という声が後を絶ちません。本説明会では、春～夏にやるべきこととやってはいけないこと、志望理由書・面接・活動実績の準備の始め方まで、90分で体系的にお伝えします。

開催背景

近年、総合型選抜を導入する大学・学部は急速に増加しており、難関大においても合格者の一定数が総合型選抜を経由するようになっています。一方で、「総合型選抜は準備が遅れても何とかなる」「秋になってから考えればいい」という誤解から、取り返しのつかない時期まで対策が手つかずになるケースが少なくありません。

実際、総合型選抜で求められる志望理由書・活動実績・面接は、数週間で仕上げられるものではありません。春から夏にかけての土台づくりが、秋の出願・選考の質を決定づけます。

ルークスでは、こうした現状を踏まえ、まず「全体像と動き方」を正しく理解してもらうことが最善の入口であると考え、今回の無料説明会の開催を決定しました。

説明会の概要

当日の内容

こんな方にお勧めします

申し込み方法

- イベント名 総合型選抜 春から夏の動き方まるわかり講座- 開催日時 2026年4月21日（火）19:00～21:00頃（説明90分＋質疑応答）- 開催形式 オンライン（Zoom）／お申し込み後にURLをご案内します- 参加費 無料- 対象 高校生のお子さんをお持ちの保護者の方、および総合型選抜に関心のある高校生ご本人。入塾をご検討中でない方もご参加いただけます。- 総合型選抜の仕組みと一般入試との違い- 春～夏のリアルなスケジュールとやるべきこと- 慶應・難関大の選抜傾向と対策のポイント- 志望理由書・面接・活動実績の準備の始め方- 質疑応答（個別のご質問にもお答えします）- 総合型選抜に関心はあるが、何から始めればいいかわからない- 慶應義塾大学を志望しているが、一般入試との併願の判断に悩んでいる- わが子に合った受験戦略を、親として早めに把握しておきたい- 塾選びの前に、まず受験全体の流れを理解したい

以下のPeatixページよりお申し込みください。

Peatix申し込みページ：（URL）

Loohcs志塾とは

Peatixページはこちら :https://peatix.com/event/4964117/view

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/