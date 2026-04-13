Qoo10、CHINTAIの学生向け新生活応援サービスと初コラボ！「くらしサポート」「引越しお祝いBOX」でクーポンを配布

eBay Japan合同会社



eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）が運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、株式会社CHINTAI（本社：東京都港区、代表取締役社長：奥田倫也、）が提供する学生向け新生活応援サービス「くらしサポート」および「引越しお祝いBOX」と初めてコラボレーションし、2026年4月6日（月）より、それぞれのサービス利用者に向けてQoo10でのお買い物に使える最大1,500円引きクーポンを配布します。

Qoo10は、若い世代のユーザーが多いことから、昨年はスポーツを通じて、東京六大学野球や全日本大学女子駅伝対校選手権大会、全国高等学校バスケットボール選手権大会への協賛や国内８大学の学園祭に協賛し、産業と学業の連携機会の創出に努めてまいりました。そのなかで、若い世代のライフスタイルに寄り添い、デジタルとリアルの両面から価値ある体験を提供したいと考えていました。

一方でCHINTAIでは、住まい探しにとどまらず、学生の新生活を総合的に支援する取り組み「ガクサポ」を展開しており、その一環として、暮らしに関する情報やサービスを提供する「くらしサポート」や、新生活に必要な日用品を届ける施策として「引越しお祝いBOX」を提供しています。

今回のコラボレーションは、新生活を迎える学生の皆さまに、よりお得で便利なお買い物体験を提供したいという想いと通じるところから実現しました。新生活に必要な日用品やインテリア、ファッション、コスメなど、幅広い商品を取り扱うQoo10でのお買い物を、クーポンの活用によりさらに気軽にお楽しみいただけます。本取り組みを通じてQoo10は、学生の新生活を応援するとともに、より多くの方に快適で楽しいショッピング体験を提供してまいります。

キャンペーンおよび各サービスの概要は以下の通りです。

■キャンペーン概要

対象サービス：くらしサポート、引越しお祝いBOX

開始日：2026年4月6日（月）～

特典：Qoo10でのお買い物に利用できる50％OFFクーポン（最大1,500円引き）

利用条件：100円以上のご購入時に利用可能

※クーポンは予告なく内容の変更・配布の終了が行われる場合があります。

■「くらしサポート」概要

住まい探しにとどまらず、学生の新生活を総合的に支援する情報・サービスを提供するプラットフォームです。資格取得やスキルアップ支援に加え、日常生活をサポートする各種サービスを展開しています。

URL：https://gakusapo.chintai.net/kurashisupport

申込条件：学生であればどなたでも申込み可能

申込方法：専用ページにアクセスし、Qoo10のプランを選択のうえ申込フォームを送信。申請確認後、承認次第順次クーポンを付与。

■「引越しお祝いBOX」概要

CHINTAIが展開する「ガクサポ」の一環として提供される施策で、新生活に必要な日用品などを詰め合わせて無償で提供し、学生の生活立ち上げを支援しています。

URL：https://gakusapo.chintai.net/oiwaibox

申込条件：以下の１.２.の条件を満たした方のみお申込み可能（※1）。

１. お申し込み時点で高校・大学・大学院・短大・専門学校のいずれかに在籍している学生の方（※2）

２. CHINTAI掲載の不動産会社（※3）にて賃貸物件のご契約をされた方（※4）

※1予定数に達した場合は、予告なく終了する場合がございます。

※2 18歳未満の方は、保護者の同意を得たうえでご応募ください。なお、未成年者が応募された場合、応募の時点で保護者の同意を得ているものとみなします。

※3 掲載店舗はこちらからご確認いただけます。： https://www.chintai.net/shop/

※4 契約開始日が2025年10月1日以降の契約が対象となります。

＜申込手順＞

1. LINEで「ガクセイCHINTAI」を友だち追加

友だち登録：https://lin.ee/fIwOHqy

2. メニューから「ガクサポ」公式サイトへアクセス

3. 申込フォームに必要事項を入力

※詳細・注意事項は、各サイトをご覧ください。

■株式会社CHINTAIについて

URL：https://www.chintai.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目2番7号 AKASAKA K-TOWER 10階

事業内容：賃貸物件の空室情報提供サービス

お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIは、「住まい」「お部屋」をベースに、暮らしを豊かにするためのさまざまなサービスを運営するメディア会社です。

賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスを提供しています。

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan合同会社 Qoo10 カスタマーセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日除く）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx