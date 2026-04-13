光ファイバーケーブル市場は、ネットワークインフラ拡大を背景に2030年まで年平均成長率9.1%で成長へ

光ファイバーケーブル市場は、ネットワークインフラ拡大を背景に2030年まで年平均成長率9.1%で成長へ