ニクオン2026 5月23,24日開催 肉ブース店舗が決定しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346670/images/bodyimage1】
(株)トーキョーアート（墨田区太平 代表 山田直大）主催、
肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン2026」。
4月13日（月）肉料理を提供する店舗が決定いたしました！
ヌーベルバーグ、大衆居酒屋 いけ屋、お好み焼き 和助、
グランデグルマン、なごみ亭、ホルモン和、勝手串 花火、
東京鉄板倶楽部 田-DEN-、BAR Chuto、ALBENS、DONAキッチン、
まもなく済州ビーチ、イージーキッチン、スルジュ キッチン、
PLUG-iN kitchen kita-ayase、仙田フーズ、鈴屋商店、ちくら亭
が、来場者のみなさまを満足させるはず！
そのほかクラフト系ワークショップ等、老若男女が楽しめる企画を予定。
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
場 所：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後援 予定：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ
配信元企業：株式会社トーキョーアート
(株)トーキョーアート（墨田区太平 代表 山田直大）主催、
肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン2026」。
4月13日（月）肉料理を提供する店舗が決定いたしました！
ヌーベルバーグ、大衆居酒屋 いけ屋、お好み焼き 和助、
グランデグルマン、なごみ亭、ホルモン和、勝手串 花火、
東京鉄板倶楽部 田-DEN-、BAR Chuto、ALBENS、DONAキッチン、
まもなく済州ビーチ、イージーキッチン、スルジュ キッチン、
PLUG-iN kitchen kita-ayase、仙田フーズ、鈴屋商店、ちくら亭
が、来場者のみなさまを満足させるはず！
そのほかクラフト系ワークショップ等、老若男女が楽しめる企画を予定。
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
場 所：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後援 予定：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ
配信元企業：株式会社トーキョーアート
プレスリリース詳細へ