台座用デッキ支柱の世界市場2026年、グローバル市場規模（調整可能型、固定型）・分析レポートを発表
2026年4月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「台座用デッキ支柱の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、台座用デッキ支柱のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の台座用デッキ支柱市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に整理しています。
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市場概要
台座用デッキ支柱は、デッキや舗装材を持ち上げて設置するための支持構造であり、屋上、テラス、バルコニーなどの屋外空間で広く利用されています。高さ調整機能や排水性、通気性の確保に優れ、建築物の耐久性向上にも寄与する製品です。
世界市場規模は2024年に2.6億ドルと評価され、2031年には3.69億ドルに達する見込みです。年平均成長率は5.2％と予測されており、安定した拡大が期待されています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、都市化の進展や屋外空間の有効活用ニーズの高まりが挙げられます。また、防水性能やメンテナンス性を重視する建築設計の普及も需要拡大に寄与しています。
一方で、原材料価格の変動や国際的な関税政策の影響は市場の不確実性要因となっています。特に米国の関税制度や各国の政策変化は、供給網や競争環境に影響を与える重要な要素です。
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競争環境
本市場は複数の企業が参入しており、競争は比較的活発です。主要企業としてはBauder、Soprema、Unilock、Wausau Tile、Eterno Ivica、Hanover Architectural Products、Buzon、Bison Innovative Products、Tile Tech Pavers、Alumascなどが挙げられます。
これら企業は製品ポートフォリオの拡充や地域展開の強化を通じて競争力を高めています。市場シェアは分散傾向にあり、技術力や価格競争力が重要な差別化要因となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、調整可能タイプと固定タイプに分類されます。調整可能タイプは柔軟性が高く、多様な施工条件に対応できるため、特に需要が高い傾向にあります。
用途別では、商業用途と住宅用途が主要な市場を構成しています。商業用途では大型施設や公共空間での採用が進み、住宅用途では高級住宅やリノベーション需要が成長を支えています。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが主要市場です。
北米と欧州は成熟市場であり、建築基準の厳格化や高品質製品への需要が特徴です。アジア太平洋地域では、中国や日本、韓国、インドを中心に建設需要の増加により高い成長が見込まれています。
南米や中東・アフリカではインフラ開発の進展に伴い、今後の市場拡大余地が大きいと考えられます。
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市場予測と将来展望
2026年以降も市場は継続的な成長が見込まれており、地域別・用途別の需要拡大が重要な成長ドライバーとなります。特に都市再開発や持続可能な建築への関心の高まりが市場を後押しします。
また、製品の高機能化や軽量化、施工効率の向上といった技術革新が競争優位性の鍵となります。企業は新製品開発や市場ニーズへの迅速な対応が求められます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「台座用デッキ支柱の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、台座用デッキ支柱のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の台座用デッキ支柱市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に整理しています。
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市場概要
台座用デッキ支柱は、デッキや舗装材を持ち上げて設置するための支持構造であり、屋上、テラス、バルコニーなどの屋外空間で広く利用されています。高さ調整機能や排水性、通気性の確保に優れ、建築物の耐久性向上にも寄与する製品です。
世界市場規模は2024年に2.6億ドルと評価され、2031年には3.69億ドルに達する見込みです。年平均成長率は5.2％と予測されており、安定した拡大が期待されています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、都市化の進展や屋外空間の有効活用ニーズの高まりが挙げられます。また、防水性能やメンテナンス性を重視する建築設計の普及も需要拡大に寄与しています。
一方で、原材料価格の変動や国際的な関税政策の影響は市場の不確実性要因となっています。特に米国の関税制度や各国の政策変化は、供給網や競争環境に影響を与える重要な要素です。
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競争環境
本市場は複数の企業が参入しており、競争は比較的活発です。主要企業としてはBauder、Soprema、Unilock、Wausau Tile、Eterno Ivica、Hanover Architectural Products、Buzon、Bison Innovative Products、Tile Tech Pavers、Alumascなどが挙げられます。
これら企業は製品ポートフォリオの拡充や地域展開の強化を通じて競争力を高めています。市場シェアは分散傾向にあり、技術力や価格競争力が重要な差別化要因となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、調整可能タイプと固定タイプに分類されます。調整可能タイプは柔軟性が高く、多様な施工条件に対応できるため、特に需要が高い傾向にあります。
用途別では、商業用途と住宅用途が主要な市場を構成しています。商業用途では大型施設や公共空間での採用が進み、住宅用途では高級住宅やリノベーション需要が成長を支えています。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが主要市場です。
北米と欧州は成熟市場であり、建築基準の厳格化や高品質製品への需要が特徴です。アジア太平洋地域では、中国や日本、韓国、インドを中心に建設需要の増加により高い成長が見込まれています。
南米や中東・アフリカではインフラ開発の進展に伴い、今後の市場拡大余地が大きいと考えられます。
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市場予測と将来展望
2026年以降も市場は継続的な成長が見込まれており、地域別・用途別の需要拡大が重要な成長ドライバーとなります。特に都市再開発や持続可能な建築への関心の高まりが市場を後押しします。
また、製品の高機能化や軽量化、施工効率の向上といった技術革新が競争優位性の鍵となります。企業は新製品開発や市場ニーズへの迅速な対応が求められます。