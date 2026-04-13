ワイヤレスフラットパネルディテクタ(FPD)の世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346723/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「ワイヤレスフラットパネルディテクタ(FPD)の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、ワイヤレスフラットパネルディテクタ(FPD)市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1306299/wireless-flat-panel-detector-fpd
はじめに：ワイヤレスFPDが解決する現場診断の課題
医療現場や産業非破壊検査の最前線では、装置の可搬性と画像品質の両立が長年の課題となっていました。有線接続のフラットパネルディテクタ（FPD）では、ケーブル長の制約や断線リスク、設置スペースの問題が存在します。ここで登場するのがワイヤレスFPDです。ワイヤレスフラットパネルディテクタを活用する際には、機器の安定性とデータ伝送のセキュリティ確保が不可欠であり、さらに特定のアプリケーションシナリオやニーズに応じて適切なモデルと構成を選択することで、最適なイメージング効果とデータ処理能力を実現できます。2024年下半期以降、在宅医療や遠隔診断の普及に伴い、ワイヤレスFPDへの需要は従来の据置型装置から携帯型・分散型へとシフトしつつあり、この市場成長を加速させる重要な要因となっています。
主要企業の市場シェア動向：グローバル大手と中国新興勢力の競争構図
本レポートでは、ワイヤレスFPD市場における主要企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。対象企業は以下の通りです。
Varex Imaging Corporation、 Thales Group、 Carestream、 Fujifilm Medical Systems、 Canon、 Analogic Corporation、 Agfa-Gevaert Group、 Villa Sistemi Medicali、 iRay Technology、 Idetec Medical Imaging、 Vieworks、 Atlaim、 Teledyne Dalsa、 Trixell、 Konica Minolta、 Rayence、 Detection Technology Oyj、 GE Healthcare、 DRTECH、 Hamamatsu Corporation、 Moxtek、 Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment、 CareRay、 Shanghai Yu-lmaging Technology、 Nice Imaging、 Anzhu Photoelectric、 Shanghai PZ Medical
特筆すべきは、従来の医用画像市場で強みを持つVarex ImagingやCanon、Fujifilmに加え、iRay TechnologyやSONTU、CareRayといった中国メーカーが価格競争力と技術キャッチアップの両面で市場シェアを拡大している点です。例えば、iRay TechnologyはワイヤレスFPDの軽量化とバッテリー持続時間において独自技術を確立し、欧州市場での採用実績を積み上げています。また、DRTECHやRayenceは韓国市場を起点に、北米の携帯型X線システム向けに製品を展開しています。本レポートではこうした企業別戦略に加え、M&AやOEM供給関係の変化といった業界動向も網羅的に分析しています。
製品別・用途別市場分類：間接変換と直接変換の技術選定
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「ワイヤレスフラットパネルディテクタ(FPD)の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、ワイヤレスフラットパネルディテクタ(FPD)市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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はじめに：ワイヤレスFPDが解決する現場診断の課題
医療現場や産業非破壊検査の最前線では、装置の可搬性と画像品質の両立が長年の課題となっていました。有線接続のフラットパネルディテクタ（FPD）では、ケーブル長の制約や断線リスク、設置スペースの問題が存在します。ここで登場するのがワイヤレスFPDです。ワイヤレスフラットパネルディテクタを活用する際には、機器の安定性とデータ伝送のセキュリティ確保が不可欠であり、さらに特定のアプリケーションシナリオやニーズに応じて適切なモデルと構成を選択することで、最適なイメージング効果とデータ処理能力を実現できます。2024年下半期以降、在宅医療や遠隔診断の普及に伴い、ワイヤレスFPDへの需要は従来の据置型装置から携帯型・分散型へとシフトしつつあり、この市場成長を加速させる重要な要因となっています。
主要企業の市場シェア動向：グローバル大手と中国新興勢力の競争構図
本レポートでは、ワイヤレスFPD市場における主要企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。対象企業は以下の通りです。
Varex Imaging Corporation、 Thales Group、 Carestream、 Fujifilm Medical Systems、 Canon、 Analogic Corporation、 Agfa-Gevaert Group、 Villa Sistemi Medicali、 iRay Technology、 Idetec Medical Imaging、 Vieworks、 Atlaim、 Teledyne Dalsa、 Trixell、 Konica Minolta、 Rayence、 Detection Technology Oyj、 GE Healthcare、 DRTECH、 Hamamatsu Corporation、 Moxtek、 Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment、 CareRay、 Shanghai Yu-lmaging Technology、 Nice Imaging、 Anzhu Photoelectric、 Shanghai PZ Medical
特筆すべきは、従来の医用画像市場で強みを持つVarex ImagingやCanon、Fujifilmに加え、iRay TechnologyやSONTU、CareRayといった中国メーカーが価格競争力と技術キャッチアップの両面で市場シェアを拡大している点です。例えば、iRay TechnologyはワイヤレスFPDの軽量化とバッテリー持続時間において独自技術を確立し、欧州市場での採用実績を積み上げています。また、DRTECHやRayenceは韓国市場を起点に、北米の携帯型X線システム向けに製品を展開しています。本レポートではこうした企業別戦略に加え、M&AやOEM供給関係の変化といった業界動向も網羅的に分析しています。
製品別・用途別市場分類：間接変換と直接変換の技術選定