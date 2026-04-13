環境RFIDタグ市場規模予測：2032年には953百万米ドルに到達へ
環境RFIDタグとは
環境RFIDタグとは、無線周波数識別（RFID）の機能および性能を維持しつつ、環境負荷の低減と持続可能性の向上を設計の中核に据えた製品を指す。材料選定から構造設計、製造プロセス、使用後のリサイクルに至るまで体系的な環境配慮が施されており、既存のリサイクルシステムとの互換性を備えている。
2025年には世界の生産量が約113億個に達し、平均市場価格は1個当たり約0.045米ドルと推定されており、環境RFIDタグは量産性と環境性能を両立した次世代識別ソリューションとして位置付けられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346722/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346722/images/bodyimage2】
図. 環境RFIDタグの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「環境RFIDタグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、環境RFIDタグの世界市場は、2025年に503百万米ドルと推定され、2026年には550百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6%で推移し、2032年には953百万米ドルに拡大すると見込まれています。
収益構造：環境RFIDタグの粗利益率と付加価値
環境RFIDタグの粗利益構造は、上流のインレイ製造では比較的低い利益率である一方、下流のコンバージョンおよびソリューション統合において高い収益性を示す階層的特徴を有する。紙ベースのプラスチックフリー層、分離可能な構造、リサイクル対応接着剤、低炭素材料、さらにはカーボンフットプリント開示などのコンプライアンス要件を組み込むことで、環境RFIDタグは単なるデバイスから「材料・プロセス・サービスを統合したソリューション」へと進化している。これにより、製品単価および交渉力が向上し、粗利益率は中～高水準へとシフトしている。
成長ドライバー：可視化からサステナビリティへの進化
環境RFIDタグ市場の成長は、「サプライチェーンの可視化と効率化」から「コンプライアンスと持続可能性」へと進化している。小売アパレル分野は依然として最大の需要源であり、2025年までに約320億枚のタグが導入されている。また、物流分野は全体需要の約15％を占め、環境配慮型材料の導入において大きな成長余地を有している。さらに、欧州を中心に導入が進むデジタル製品パスポート（DPP）は、個品レベルのトレーサビリティと環境情報の提供を義務付けることで、環境RFIDタグの採用を加速させている。
最新動向：直近6か月の市場事例と技術革新
直近6か月では、欧州の大手アパレルブランドが紙ベースの環境RFIDタグを全面的に採用し、包装プラスチックの使用量を約25％削減した事例が報告されている。また、食品・医薬品分野では、リサイクル適合性とトレーサビリティを両立したタグソリューションの導入が進んでいる。技術面では、生分解性基材や低炭素アルミアンテナの開発が進展しており、環境RFIDタグの性能と環境適合性の両立が実現されつつある。
競争環境：環境RFIDタグ市場における主要企業
環境RFIDタグ市場では、Avery Dennison、Trimco Group、SML Group、Beontag、SATOなどの企業が主要プレイヤーとして競争を展開している。これらの企業は、サステナブル材料の採用やDPP対応ソリューションの開発を通じて市場での差別化を図っている。2025年時点で、世界の上位5社が市場の主要シェアを占めており、技術力とグローバル供給体制が競争優位性の鍵となっている。
環境RFIDタグとは、無線周波数識別（RFID）の機能および性能を維持しつつ、環境負荷の低減と持続可能性の向上を設計の中核に据えた製品を指す。材料選定から構造設計、製造プロセス、使用後のリサイクルに至るまで体系的な環境配慮が施されており、既存のリサイクルシステムとの互換性を備えている。
2025年には世界の生産量が約113億個に達し、平均市場価格は1個当たり約0.045米ドルと推定されており、環境RFIDタグは量産性と環境性能を両立した次世代識別ソリューションとして位置付けられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346722/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346722/images/bodyimage2】
図. 環境RFIDタグの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「環境RFIDタグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、環境RFIDタグの世界市場は、2025年に503百万米ドルと推定され、2026年には550百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6%で推移し、2032年には953百万米ドルに拡大すると見込まれています。
収益構造：環境RFIDタグの粗利益率と付加価値
環境RFIDタグの粗利益構造は、上流のインレイ製造では比較的低い利益率である一方、下流のコンバージョンおよびソリューション統合において高い収益性を示す階層的特徴を有する。紙ベースのプラスチックフリー層、分離可能な構造、リサイクル対応接着剤、低炭素材料、さらにはカーボンフットプリント開示などのコンプライアンス要件を組み込むことで、環境RFIDタグは単なるデバイスから「材料・プロセス・サービスを統合したソリューション」へと進化している。これにより、製品単価および交渉力が向上し、粗利益率は中～高水準へとシフトしている。
成長ドライバー：可視化からサステナビリティへの進化
環境RFIDタグ市場の成長は、「サプライチェーンの可視化と効率化」から「コンプライアンスと持続可能性」へと進化している。小売アパレル分野は依然として最大の需要源であり、2025年までに約320億枚のタグが導入されている。また、物流分野は全体需要の約15％を占め、環境配慮型材料の導入において大きな成長余地を有している。さらに、欧州を中心に導入が進むデジタル製品パスポート（DPP）は、個品レベルのトレーサビリティと環境情報の提供を義務付けることで、環境RFIDタグの採用を加速させている。
最新動向：直近6か月の市場事例と技術革新
直近6か月では、欧州の大手アパレルブランドが紙ベースの環境RFIDタグを全面的に採用し、包装プラスチックの使用量を約25％削減した事例が報告されている。また、食品・医薬品分野では、リサイクル適合性とトレーサビリティを両立したタグソリューションの導入が進んでいる。技術面では、生分解性基材や低炭素アルミアンテナの開発が進展しており、環境RFIDタグの性能と環境適合性の両立が実現されつつある。
競争環境：環境RFIDタグ市場における主要企業
環境RFIDタグ市場では、Avery Dennison、Trimco Group、SML Group、Beontag、SATOなどの企業が主要プレイヤーとして競争を展開している。これらの企業は、サステナブル材料の採用やDPP対応ソリューションの開発を通じて市場での差別化を図っている。2025年時点で、世界の上位5社が市場の主要シェアを占めており、技術力とグローバル供給体制が競争優位性の鍵となっている。