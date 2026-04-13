【4/21開催オンラインセミナー】情シスを「問い合わせ対応の部署」と言わせないための運用設計 ～多拠点・ハイブリッドワーク対応にしない体制へ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346714/images/bodyimage1】
本セミナーでは、「情シスはどこまで“面倒を見る”べきか？」をテーマに、情シスが抱え込みすぎないための運用設計を4社の視点から解説します。
ご多忙中とは存じますが、皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
■開催概要
日時：・ライブ配信
2026年4月21日(火) 11:00～12:30
・アーカイブ配信
2026年4月22日(水) 11:00～12:30
2026年4月28日(火) 11:00～12:30
開催形式：オンライン形式
※エキサイト社の提供する「FanGrowth」での開催となります。
費用：無料（事前登録制）
主催：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
共催：コニカミノルタジャパン株式会社、oVice株式会社、NSW株式会社
■セミナー内容
多拠点・ハイブリッドワークが当たり前になるほど、社内ITの問い合わせは「増えるのに、解決は遅くなる」構造に陥りがちです。
拠点ごとに対応がブレ、たらい回しや未クローズが増え、情シスが”問い合わせ対応の部署”として固定化すると、本来やるべき改善や企画が止まります。
本ウェビナーでは、拠点・時間・人の波に強い社内ITサポートを実現するために、受付を一元化しつつ解決までを追い、ナレッジを循環させ、自己解決を増やす「運用設計」の勘所を整理します。KCSを軸にしたナレッジ運用、セルフサポート推進、品質担保（国際基準）まで、明日から見直せる論点を持ち帰れます。
■プログラム
・「情シスはどこまで面倒を見るべきか」4社対談
・Session1 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
「もう情シスを問い合わせ対応部署と言わせない 運用設計」
・Session2 コニカミノルタジャパン株式会社
「拠点ごとに対応が変わらない：「使われるマニュアル」でIT運用を標準化する方法」
・Session3 NSW株式会社
「ヘルプデスク×PC-LCMでノンコア業務を外す現実会」
・Session4 oVice株式会社
「多拠点・ハイブリット環境で“聞けない”をなくす：問い合わせ同線・相談接点の設計」
■お申込みはこちら
https://www.persol-bd.co.jp/eventseminar/contactcenter/wd-20260421-28/?organizationId=3178
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部
TEL：03-3770-0096
E-mail：nsw-dc@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
本セミナーでは、「情シスはどこまで“面倒を見る”べきか？」をテーマに、情シスが抱え込みすぎないための運用設計を4社の視点から解説します。
ご多忙中とは存じますが、皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
■開催概要
日時：・ライブ配信
2026年4月21日(火) 11:00～12:30
・アーカイブ配信
2026年4月22日(水) 11:00～12:30
2026年4月28日(火) 11:00～12:30
開催形式：オンライン形式
※エキサイト社の提供する「FanGrowth」での開催となります。
費用：無料（事前登録制）
主催：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
共催：コニカミノルタジャパン株式会社、oVice株式会社、NSW株式会社
■セミナー内容
多拠点・ハイブリッドワークが当たり前になるほど、社内ITの問い合わせは「増えるのに、解決は遅くなる」構造に陥りがちです。
拠点ごとに対応がブレ、たらい回しや未クローズが増え、情シスが”問い合わせ対応の部署”として固定化すると、本来やるべき改善や企画が止まります。
本ウェビナーでは、拠点・時間・人の波に強い社内ITサポートを実現するために、受付を一元化しつつ解決までを追い、ナレッジを循環させ、自己解決を増やす「運用設計」の勘所を整理します。KCSを軸にしたナレッジ運用、セルフサポート推進、品質担保（国際基準）まで、明日から見直せる論点を持ち帰れます。
■プログラム
・「情シスはどこまで面倒を見るべきか」4社対談
・Session1 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
「もう情シスを問い合わせ対応部署と言わせない 運用設計」
・Session2 コニカミノルタジャパン株式会社
「拠点ごとに対応が変わらない：「使われるマニュアル」でIT運用を標準化する方法」
・Session3 NSW株式会社
「ヘルプデスク×PC-LCMでノンコア業務を外す現実会」
・Session4 oVice株式会社
「多拠点・ハイブリット環境で“聞けない”をなくす：問い合わせ同線・相談接点の設計」
■お申込みはこちら
https://www.persol-bd.co.jp/eventseminar/contactcenter/wd-20260421-28/?organizationId=3178
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部
TEL：03-3770-0096
E-mail：nsw-dc@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
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