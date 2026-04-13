株式会社トゥーヴァージンズ（本社：東京都千代田区）は、2024年3月の発売以来、増刷を重ねている書籍『横濱建築 記憶をつなぐ建物と暮らし』について、新たな有隣堂限定特典付きでの再展開を2026年4月より順次開始いたします。







かつて即完売店舗が出るなど好評を博した「有隣堂限定カバー」と「有隣堂限定しおり」に加え、今回は新たに有隣堂伊勢佐木町本店で開催された著者・中井邦夫氏によるトークイベントの「秘蔵レジュメ資料」が特典として加わります。

書籍『横濱建築』とは

本書は、横浜の歴史的建造物の魅力を中井邦夫氏（神奈川大学教授・建築史家）の緻密な視点で紐解いた一冊です 。 国際色豊かな華やかさの裏側で、関東大震災や横浜空襲、接収・返還といった困難に直面してきた横浜の歴史を、現在も息づく「建物」とその中で生きてきた「人々の暮らし」を通して描き出します。

※上記画像は通常カバーです

50軒以上の建築を紹介

ホテル、バー、映画館、銭湯など、横浜ならではの文化と関わりの深い建築を網羅。

11件の濃密なインタビュー

100周年を迎える「ホテルニューグランド」や、地元で愛される「有隣堂 伊勢佐木町本店」、ディープな「野毛都橋商店街ビル」などを深掘りしています。

「有隣堂限定版」 3つの豪華特典内容

今回の再展開では、建築ファンや地元の方々から熱烈な支持をいただいた過去の限定仕様を完全再現し、さらに新特典を追加した豪華な内容となります。

１.有隣堂限定ブックカバー

創業当時（大正5、6年頃）の「第四有隣堂」の外観をカラー化した特別制作カバーです。

※通常カバーの上に巻かれた状態で販売（写真提供：株式会社有隣堂 / 彩色：トゥーヴァージンズ）

※上記画像は有隣堂限定カバーです。

２.有隣堂限定しおり

昭和31年に完成し、現在も愛される「有隣堂 伊勢佐木町本店」の外観をイラスト化した限定デザインです。





３.【新特典】中井邦夫先生トークイベント「秘蔵配布資料」

有隣堂伊勢佐木町本店でのイベント参加者のみに配布された貴重な資料。

一般公開されていない著者の深い考察が凝縮されており、本書をより深く読み解くための副読本として最適な内容です。





書籍情報

『横濱建築 記憶をつなぐ建物と暮らし』

監修：中井邦夫

定価：2,200円（本体2,000円＋税）

仕様：A5／並製／192 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-069-6

発売日：2025 年 12 月 26 日（金）

再販開始日：2026年4月より順次

販売場所： 有隣堂 各店舗（※一部店舗を除く）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

監修者プロフィール

中井 邦夫（なかい くにお）

神奈川大学建築学部教授。NODESIGN共同主宰。一級建築士。 横浜の歴史的建造物の保存や活用に深く携わり、その魅力を平易かつ専門的な視点で伝える活動を続けている 。主な著書に『横濱建築 記憶をつなぐ建物と暮らし』『横浜防火帯建築を読み解く』など 。

会社紹介

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

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トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/