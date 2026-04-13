株式会社研美社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中田 逸郎)は、URLコピーによる不正利用を防止できるNFCチップ「Ntag424DNA」を紹介する特設ページを公開しました。





URLコピー対策ができるNFCカード「Ntag424DNA」





■NFC活用の広がりと課題

スマートフォンをかざすだけでコンテンツにアクセスできるNFCは、イベントパスや会員証、限定コンテンツ配信などさまざまな用途で活用が広がっています。一方、一般的なNFCタグではカードに書き込まれたURLがそのままアクセス先となるため、URLがコピーされることでカードを持っていない第三者でも同じページへアクセスできてしまう場合があります。そのため、ファン限定コンテンツや来場者特典など、限定体験の価値をどのように守るかが課題となるケースもあります。









■URLコピー対策ができるNFCチップ

Ntag424DNAは、スマートフォンをタッチするだけで限定コンテンツを安全に配信できるNFCチップです。

タッチのたびに認証情報が変化する暗号技術(SUN機能)により、URLコピーや不正アクセスを防止する仕組みを構築できます。









■活用イメージ

この仕組みにより、次のような施策が可能になります。

・イベント来場者限定コンテンツ配信

・ファンクラブ会員専用ページの閲覧管理

・グッズ購入者限定特典の提供

・会員証や入場パスとしての利用





Ntag424DNAの仕組みや活用例については、特設ページで詳しく紹介しています。









■特設ページ

https://www.kenbisha-iccard.com/products/ntag424dna/









■会社概要

会社名 ： 株式会社研美社

代表者 ： 代表取締役社長 中田 逸郎

所在地 ： 〒534-0025

大阪府大阪市都島区片町1-5-13 大手前センチュリービル5F・B1F

設立 ： 1986年5月22日

資本金 ： 1,500万円

事業内容： プラスチックカード印刷事業、ICカード販売および印刷

URL ： https://kenbisha-card.com/