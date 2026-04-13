株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、ユニバーサル・プロダクツ＆エクスペリエンス（UP&E）とコラボレーションし、任天堂とイルミネーションによる新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026年4月24日公開）の「一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」(メーカー希望小売価格1回750円(税10％込))を2026年4月24日(金)より発売いたします。 (発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





商品紹介ページURL ： https://1kuji.com/products/mario_movie2

店舗検索URL ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=mario_movie2





一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』









■商品特長

本商品は、スーパーマリオブラザーズの世界観を基にしたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の一番くじです。映画の公開に合わせ、ビッグサイズクッション、ルームライト、ぬいぐるみ、ファスナーポーチ、ストックコンテナ、ハンドタオル、ステーショナリーコレクション、ラバーマーカーチャームをラインナップしました。

A賞はマリオがデザインされた、約60cmのビッグサイズクッションです。B賞は銀河＜ギャラクシー＞をめぐる新たな大冒険をモチーフにしたルームライトです。シェードをしたまま使用すればナイトランプとして、シェードを外して使用することでイラストをお楽しみいただけます。

C賞は映画に登場するキャラクター「チコ」のぬいぐるみ。D賞のスライドファスナーポーチは、ファスナーを動かすと、マリオとヨッシーが銀河＜ギャラクシー＞の大冒険をしているように見えます。





その他、小物を仕分けるのに便利なストックコンテナ、デザインの一部に暗闇で光る蓄光糸を使用したハンドタオル、マスキングテープ2個セット・ノート・ステッカー3枚セットからお好きなものを選べるステーショナリーコレクション、シリコンリングが付いたぷっくりラバーマーカーチャームなど、いずれの商品も『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の世界観を楽しめるアイテムを揃えました。





さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、ヨッシーがデザインされた約60cmのビッグサイズクッションをご用意しました。クッパJr.クラウン トートバッグが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定です。









■等級一覧

・A賞：マリオ ビッグサイズクッション(全1種) 約60cm

・B賞：ギャラクシールームライト(全1種) 約16cm

・C賞：チコ ぬいぐるみ(全1種) 約23cm

・D賞：スライドファスナーポーチ(全1種) 約20cm

・E賞：ストックコンテナ(全5種) 約350ml

・F賞：ハンドタオル(全6種) 約23cm

・G賞：ステーショナリーコレクション(全7種)

マスキングテープ…幅約1.5cm×約3m(2個セット)

ノート…B6サイズ

ステッカー(3枚セット)…約6.5cm

・H賞：ぷっくりラバーマーカーチャーム(全10種) 約3.5～5.5cm

・ラストワン賞：ヨッシー ビッグサイズクッション 約60cm

・ダブルチャンスキャンペーン：クッパJr.クラウン トートバッグ

合計50個、約45cm









■商品概要

・商品名： 一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』

( https://1kuji.com/products/mario_movie2 )

・メーカー希望小売価格： 1回750円(税10％込)

・種類数 ： 全8等級32種＋ラストワン賞

・販売ルート ： セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、

Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、

Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなど

・店舗検索 ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=mario_movie2

・販売開始日 ： 2026年4月24日(金)より発売予定

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS





※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合があります。なくなり次第終了となります。

※店舗へのお問合せはお控えください。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。





(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.





Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、株式会社BANDAI SPIRITSが企画・制作する商品です。









■「一番くじ」について

コンビニエンスストアやアミューズメント施設などで購入できる、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじです。









■任天堂＋イルミネーション『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』について

全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年公開）に続く、「スーパーマリオ」のアニメ映画です。前作に続き、イルミネーション創業者で代表のクリス・メレダンドリと、任天堂代表取締役フェローの宮本茂が共同でプロデューサーを務めます。制作にはユニバーサル・ピクチャーズと任天堂が出資し、配給は全世界においてユニバーサル・ピクチャーズが行います。

前作同様、アーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を、マシュー・フォーゲルが脚本をそれぞれ務めるほか、音楽は引き続きブライアン・タイラーが担当します。

また、英語版の声優キャストはマリオ役をクリス・プラット、ピーチ姫役をアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役をチャーリー・デイ、クッパ役をジャック・ブラック、キノピオ役をキーガン＝マイケル・キー、 クッパJr.役をベニー・サフディ、カメック役をケヴィン・マイケル・リチャードソン、ロゼッタ役をブリー・ラーソンがそれぞれ務めます。









■イルミネーションについて

クリス・メレダンドリによって2007年に設立されたイルミネーションは、映画界で最も成功したアニメフランチャイズである「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズや、多くの記録を塗り替えた『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』、『ロラックスおじさんの秘密の種』、『グリンチ』、『FLY！／フライ！』、『ペット』、『SING/シング』などのイベントアニメ映画を制作する、エンターテインメント業界を牽引する企業の一つです。その記憶に残る独特なキャラクターとグローバルな訴求力、文化的妥当性が注ぎ込まれた愛されるブランドは、世界中で約110億ドルの収益を上げています。イルミネーションはユニバーサルピクチャーズと、ファイナンスおよびディストリビューションにおける独占的なパートナーシップを結んでいます。









■任天堂について

日本の京都に本社がある任天堂株式会社は、1889年に花札の製造・販売で創業して以来、娯楽に関わる商品を手がけ続けてきました。1983年にファミリーコンピュータを発売して以降は、Nintendo Switch 2 を発売する現在にいたるまで、主にゲーム専用機のハードウェアおよびソフトウェアを開発・製造・販売しています。任天堂はこれまで、世界中で8億7000万台以上のハードウェアと、60億本以上のソフトウェアを送り出し、ハード・ソフト一体型の展開を通じて、マリオ、ドンキーコング、ゼルダの伝説、メトロイド、カービィ、どうぶつの森、ピクミン、スプラトゥーン等を生み出しました。任天堂は今後も「娯楽を通じて人々を笑顔にする」ために、世界中のお客様に「ユニークで安心な娯楽として任天堂を選んでいただく」ことに挑戦し続けます。









■ユニバーサル・プロダクツ＆エクスペリエンス（UP&E）について

ユニバーサル・プロダクツ＆エクスペリエンス(UP&E) は、NBCユニバーサルが誇る象徴的なブランド・コレクション、知的財産、キャラクター、ストーリーを世界に向けて展開しています。そのポートフォリオは、ユニバーサル・ピクチャーズ、イルミネーション、ドリームワークス・アニメーション、NBCユニバーサルテレビジョン&ストリーミングの各部門で製作された多種多様なコンテンツを含みます。





世界中に拡大を続けるテーマパーク（自社プロパティと第三者所有プロパティいずれも含む)、バーチャル世界、eコマース・プラットフォーム、そして小売店舗にて、革新的な製品やデジタル商品、魅力あふれる販売スペースや商品体験を提供しています。





「グローバル・ブランド戦略＆クリエイティブ」事業に加えて、UP&Eの柱となる事業には「コンシューマー・プロダクツ＆ゲーム」事業と「テーマパーク・プロダクツ＆リテール」事業が含まれます。UP&Eは、コムキャスト・コーポレーションの子会社であるNBCユニバーサルのユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンス部門に属します。

詳細はこちらuniversalproductsexperiences.com









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

BANDAI SPIRITSお客様相談センター

https://support.bandaispirits.co.jp