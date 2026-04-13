株式会社 ホテル京阪(本社:大阪市中央区 社長:西川 正浩)が運営するホテル京阪 なんば グランデ(所在地:大阪市浪速区)、ホテル京阪 京都 グランデ（所在地:京都市南区）において、ご宿泊のお客さま専用のランドリーコーナーに「Smart Laundry for HOTEL」を導入いたしました。 ホテル京阪では「Smart Laundry for HOTEL」の導入を順次進めており、今回の導入により、稼働店舗は全国13店舗へと拡大いたしました。 「Smart Laundry for HOTEL」の洗濯機は、洗剤を使わず「アルカリイオン電解水」の力で汚れを落とすため、肌の弱い方やアレルギー体質の方も安心してご利用いただけます。環境面では、すすぎ工程の短縮により従来の縦型洗濯機に比べ水の使用量を約80%削減し、電力には再生可能エネルギーを活用することでCO2排出量削減にも寄与しています。 また、IoTプラットフォームの搭載により、スマートフォンでのオンライン決済や終了通知の受信が可能となり、洗濯時間を約30分短縮できる点とあわせて利便性が大幅に向上しました。操作パネルは5言語の表示切り替えに対応しており、海外からのお客さまもスムーズに操作いただけます。 詳細は以下の通りです。ご宿泊の際に、ぜひご利用ください。

【ランドリーコーナー概要】

◆ホテル京阪 なんば グランデ（2026年2月より）

内容：ご宿泊者様専用ランドリーコーナー 洗濯機、乾燥機各3台設置 場所：1階ランドリーコーナー 利用時間：24時間利用可 利用料金：洗濯機 600円 乾燥機 100円／10分 ※お支払いは、オンライン（キャッシュレス）決済のみ

◆ホテル京阪 京都 グランデ（2026年4月より）

内容：ご宿泊者様専用ランドリーコーナー 洗濯機、乾燥機各6台設置 場所：7階、9階、11階ランドリーコーナー（2台ずつ） 利用時間：24時間利用可 利用料金：洗濯機 600円 乾燥機 100円／10分 ※お支払いは、オンライン（キャッシュレス）決済のみ

■宿泊・施設についてのお問合せ

ホテル京阪 なんば グランデ https://www.hotelkeihan.co.jp/namba/ 06-6646-0321 南海電鉄なんば駅 徒歩約6分 Osaka Metroなんば駅 徒歩約10分

ホテル京阪 京都 グランデ https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/ 075-661-0321 JR京都駅 徒歩約1分

◆その他 「Smart Laundry for HOTEL」導入済 店舗

ホテル京阪 札幌、ホテル京阪 築地銀座 グランデ、ホテル京阪 浅草、ホテル京阪 京都八条口、 ホテル京阪 京都駅南、ホテル京阪 天満橋駅前、ホテル京阪 ユニバーサル・タワー、 ホテル京阪 仙台、ホテル京阪 東京四谷、ホテル京阪 淀屋橋、ホテル京阪 名古屋

SDGsを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。 京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として 展開し、お客さまにご提案しています。 規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。 ▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちらhttps://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

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