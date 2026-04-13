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日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団のOsaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団（本社:大阪市住之江区／理事長:石井徹哉）は、音楽監督・宮川彬良を指揮に迎え、2026年4月19日(日)に開催いたします「第166回定期演奏会」のライブ配信を決定いたしました。

スペシャルゲストささきいさお 氏の出演発表で、大きな話題を呼んでいる「第166回定期演奏会」。 いま注目度急上昇中の本公演では、日本ポップス界の重鎮にして、屈指のエンターテイナーであった作曲家・宮川泰の名曲をたっぷりとお届けします！ 音楽監督の宮川彬良を中心に、宮川安利、宮川知子、そしてコーラスグループ“楽団Goo”が集結。 豪華メンバーが一堂に会し、時代を彩った珠玉のメロディがステージによみがえります！ 当日ご来場が難しい方は、ご自宅のパソコンやスマートフォンからライブ配信をお楽しみください！ ライブ配信の視聴券は本日12:00より販売を開始いたします。 この日だけの特別なステージをどうぞお見逃しなく。

Osaka Shion Wind Orchestra 第166回定期演奏会

公演概要

日時：2026年4月19日(日) 16:00開場／17:00開演 指揮：宮川 彬良（音楽監督） 共演：宮川 安利、宮川 知子、楽団Goo ゲスト：ささきいさお 演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 会場：ザ・シンフォニーホール

プログラム

第1部：宮川泰 ミュージック・ヒストリー

■ 君をのせて ■ ゲバゲバ90分 ■ ザ・ピーナッツ・メドレー ■ ウナ・セラ・ディ東京 ■ わんさかワンサくん ■ ワンサくんのママ ■ ウンジャラゲ ■ 逢いたくて逢いたくて ■ 青空のゆくえ ■ 若いってすばらしい

第2部：「宇宙戦艦ヤマト」メモリアル・コレクション

■ 白色彗星 ■ 艦隊集結 ■ 哀しみのヤマト ■ 誕生～乗務員の行進～宇宙戦艦ヤマト ■ 元祖ヤマトBGM特集 ■ 夕陽に眠るヤマト ■ ブラックタイガー ■ コスモタイガー2199 ■ イスカンダル ■ 明日への希望

※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

ライブ配信について

視聴料金：3,000円（消費税込） 視聴期間：当日のLIVE配信のみ。 配信プラットフォーム：CURTAIN CALL（https://curtaincall.media/）

https://curtaincall.media/live/detail/695decb0-34c9-11f1-bf5b-293b12aa030d

指揮：宮川 彬良（音楽監督）

劇団四季、東京ディズニーランドなどのショーの音楽で作曲家デビュー、これまでに数多くの舞台音楽を手掛ける。｢身毒丸｣｢ハムレット｣｢天保十二年のシェイクスピア｣で読売演劇大賞・優秀スタッフ賞を受賞。「ONE MAN'S DREAM」「DOROTHY～オズの魔法使い～」などの他、ショーのために作曲した｢マツケンサンバII｣が大ブレイク、舞台音楽からヒット曲を送り出した。 NHK｢クインテット｣BS2｢どれみふぁワンダーランド｣BSプレミアム｢宮川彬良のショータイム｣で音楽を担当し自身も出演。アニメ｢星のカービィ｣｢宇宙戦艦ヤマト2199/2202｣、連続テレビ小説｢ひよっこ｣、NHK特集ドラマ｢アイドル｣の音楽、オーケストラ曲｢風のオリヴァストロ｣｢シンフォニック・マンボNo.5｣など、その活躍の場は多岐にわたる。また『コンサートはショーである』を信条に精力的に演奏活動を行っている。 2022年 エッセイ集“｢アキラさん｣は音楽を楽しむ天才”（NHK出版）を上梓。

演奏：Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで多彩なコンサートを展開し、各都市での演奏会をはじめ幼稚園から高等学校までの音楽鑑賞会、中学校高等学校での吹奏楽講習会、CD録音など、幅広い活動を通じて音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 全日本吹奏楽連盟制作のコンクール課題曲参考演奏の収録、選抜高等学校野球大会入場行進曲収録を担当し、テレビ朝日「題名のない音楽会」、NHK「どれみふぁワンダーランド」出演など全国区での活動を展開。また、大阪城音楽堂での「たそがれコンサート」や駅コンサートなど地元大阪に根づいた活動も行っている。近年は、シカゴや台湾など海外での演奏会も成功させ、グローバルな活躍が今後も期待される。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

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本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団 〒559-0022 大阪市住之江区緑木1-4-138 フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝を除く 10:00～17:30) 広報担当：前田