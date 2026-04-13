全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「春色の恋人」を4月17日（金）あさ5時30分～放送開始します。

１．番組概要

リー・シエン「Go!Go!シンデレラは片想い」×チョウ・ユートン「愛なんて、ただそれだけのこと」共演作。長年上海で働いていた荘潔は、生まれ育った故郷に戻り、かつての同級生・陳麦冬と再会する。高校時代の同級生が12年ぶりに再会しお互いの心に空いた穴を少しずつ補い、距離を縮めていくヒューマンラブロマンス。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/haruiro-koibito/ ■画像クレジット：© Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited,

２．あらすじ

生まれ育った故郷・南枰（ナンピン）で遺体整容師として働く陳麦冬（チェン・マイドン）は、高校時代の同級生・荘潔（ジュアン・ジエ）と再会する。休養のため久しぶりに上海から戻ってきた荘潔（ジュアン・ジエ）は、交通事故で右膝下を切断してふさぎがちだった高校生の頃とは別人のように、社交的な性格になっていた。一方、陳麦冬（チェン・マイドン）は、故郷への貢献度が高く、南枰でも一目置かれる存在。しかし今も独身のため、祖母・谷蓓蓓（グー・ベイベイ）の依頼により、南枰の町を挙げて結婚相手探しが進められていた。谷蓓蓓（グー・ベイベイ）は、偶然知りあった荘潔（ジュアン・ジエ）のことを気に入り、陳麦冬（チェン・マイドン）と結婚させようとするのだが…。

３．放送スケジュール

4月17日（金）あさ5時30分～ 放送スタート 日本初放送 毎週月～金 あさ5時30分～（全21話/中国語・日本語字幕） ◎TVer配信あり ・第1話：放送日から最終話の配信期間終了まで ・第２話～最終話まで：各話放送日から１週間

４．キャスト

役名：キャスト ジュアン･ジエ：周雨彤（チョウ・ユートン） チェン･マイドン：李現（リー・シエン） リン･ジングー：徐幸（シュー･シン） グー･ベイベイ：方芳（ファン･ファン） ホー･ニャオニャオ：張熙唯（ジャン･シーウェイ） ホー･ジャンユエ ：張塁（ジャン･レイ） リャオ･タオ：劉琳（リウ･リン） ツイ･ゴー：張弛（ジャン･チー） ワン･シーシア：万鵬（ワン･ペン） ジー･トン：韓立（ハン･リー） ジュアン･イエン ：呉俊霆（ウー･ジュンティン）

５．スタッフ

監督：程亮（チョン・リアン） 脚本：翦以玟（ジエン・イーウェン )

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。