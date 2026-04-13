ジュエリー工房オレフィーチェは、2026年4月17日(金)から4月19日(日)の3日間、福岡・大名にて体験型イベント「ジュエルーム in 福岡」を開催いたします。





ジュエルーム in 福岡





本イベントは、オレフィーチェのジュエリーを実際に手に取り、ご自身のペースで自由に試着いただける体験型イベントです。これまで全国各地で開催してきた「ジュエルーム」をさらに進化させ、2025年12月に東京で実施した形式と同様、“完全セルフサービス型”として開催いたします。

会場では、まるで美術館を巡るように、来場者ご自身のペースでジュエリーをご覧いただきながら、着け心地や輝きをじっくりとお確かめいただけます。なお、接客のプレッシャーを感じることなく、気負わずにジュエリーのご試着をお楽しみいただけ、ご購入はオンラインショップにてゆっくりご検討いただくスタイルとなっております。









■イベントの特徴

・スタッフによる接客を行わない「完全セルフサービス型」

・500点以上のジュエリーを自由に試着可能

・自分のペースでゆったりと商品を比較・検討できる空間設計





500点以上のジュエリーを試着





■このような方におすすめ

・実物をじっくり見て、着け心地や輝きを確かめたい方

・接客を受けずにマイペースにジュエリーを選びたい方

・オンラインで気になっていた商品を試着してから検討したい方

・お手持ちのジュエリーとのコーディネートを確認したい方

なお、本イベントは完全セルフ型のため、会場に常駐スタッフはおりません。専門スタッフによるご相談やサイズ・カスタマイズのご提案をご希望の場合は、オンライン接客(オンラインオレフィーチェ)をご利用いただくことを推奨しております。









■開催概要

イベント名：ジュエルーム in 福岡

開催日 ：2026年4月17日(金)～4月19日(日)

開催時間 ：・4月17日(金)16：00～19：00(最終入場18：00)

・4月18日(土)11：00～19：00(最終入場18：00)

・4月19日(日)11：00～17：00(最終入場16：00)

会場 ：UNION SODA(ユニオン・ソーダ)

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-1-3-201

アクセス ：・西鉄「天神駅」より徒歩約8分

・地下鉄「天神駅」より徒歩約10分









■今後の情報公開について

詳細な開催内容(オンライン整理券、展示予定アイテム一覧等)につきましては、近日中に公式サイトおよび各種SNSにて順次公開予定です。









■ブランドの歩み

ジュエリー工房オレフィーチェは、2009年に「確かな品質のジュエリーを適正な価格でお客様に届けたい」という想いのもと誕生しました。

戸越銀座の小さなアトリエからスタートし、立体的なリボンモチーフが印象的な「レガトゥーラ」シリーズや、輝きとボリューム感を兼ね備えた「ラウラ」シリーズなど、日常に寄り添うジュエリーを展開してまいりました。

2016年に南青山へ拠点を移し、実店舗では完全予約制のもと、お客様一人ひとりに向き合った接客を実施。近年では既存店舗の売上および来店客数の伸長に加え、百貨店でのポップアップストアも好評を博し、ブランドへの関心はさらに高まりを見せています。

こうした背景を受け、2026年3月にはブランド初となるオープンアクセス型店舗「OREFICE 表参道店」をオープン。より多くのお客様にブランドの世界観やジュエリーの魅力を直接体験いただける場として展開しています。

「毎日に本物の輝きを」をコンセプトに掲げ、ジュエリーを通して日常をより豊かに彩る体験を提供し続けています。





公式サイト： https://www.orefice.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/orefice.jewelry/

X ： https://x.com/oreficeorefice