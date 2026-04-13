株式会社東急エージェンシー(本社：東京都港区 代表取締役 社長執行役員：高坂俊之)は、没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」の第5弾コンテンツとして、世界で7億5,100万人以上のユーザーを有するオーディオストリーミングサービス Spotify (会社名 Spotify A B／ 本社 Stockholm,Sweden)(以下、Spotify)と連携し、2026年4月13日(月)より東急線車内の広告媒体「TOQビジョン」で、厳選エピソードコンテンツ『秘密のポッドキャストクラブ』の放映を開始します。

当社は、最新技術を用いたPhygital※1な体験価値の提供を推進しており、屋外広告・交通広告媒体ブランド「TOKYU OOH」を通じて、生活者が能動的に参加できる没入型の広告体験を開発しています。

没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH」では、先進的なデジタル技術やIPコンテンツを活用し、「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」「TOQ IMMERSIVE OOH_AR」「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」の3つを展開しています。





今回新たに、第5弾コンテンツとして放映を開始する「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」は、興味・関心と共感を喚起するエンターテインメント性の高いコンテンツと、最大1都2県※2にリーチ可能な車内ビジョン「TOQビジョン」を組み合わせた広告企画として生活動線である電車内で魅力的な体験を提供します。





TOQIMMERSIVEOOH商標登録・意匠登録出願中





TOQIMMERSIVEOOH_MOVIE商標登録・意匠登録出願中





TOQビジョン1





TOQビジョン2





■ 第5弾コンテンツ『秘密のポッドキャストクラブ』について

『秘密のポッドキャストクラブ』は、コミュニティ性が高いポッドキャストならではの「秘密の名言」をご紹介するコンテンツです。お笑い、教養・学習、ニュース・ビジネス、ウェルネス、語学など、幅広いジャンルから、思わず目を向けたくなるようなものを厳選し、週替わりで放映します。日常の移動時間を、ふとした発見や新たな視点と出会える時間へと変えていきます。東急線をご利用のお客さまの好奇心をくすぐる特別なひと時を提供いたします。





コンテンツの最後にインターネットでの検索を促す表示を掲出し、連携先アプリにて視聴後に紹介した番組を聴取できる動線を用意します。電車内ビジョンとアプリを連動させることで、生活者にはシェアしたくなる体験を、広告主には高い注目度のプロモーション機会を提供します。





当社は本コンテンツを起点に、SNSやテクノロジーと連動した施策や広告主とのタイアップ企画など、新たな広告商品の開発を進めています。あわせて、広告接触や視聴満足度の調査を通じて改善を行い、広告効果をはかっていきます。





東急エージェンシーは、TOKYU OOHでの取り組みを通じて東急線沿線のエンターテインメント活性化に貢献していきます。









■コンテンツ概要

名称 ： TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE 第5弾

『秘密のポッドキャストクラブ』

放映開始日： 2026年4月13日(月)～

制作会社 ： 株式会社東急エージェンシー

放映内容 ： 60秒の厳選エピソードコンテンツ (週替わり予定)

目的 ： 東急線利用者への魅力あるエンターテインメント体験の提供、

広告主への高い広告効果の提供

今後の展望： SNSやテクノロジーを活用したデジタル連携企画、

広告主タイアップによるコンテンツ企画の展開









■Spotify Technology S.A

設立 ： 2008年10月7日

代表者 ： Daniel Ek

所在地 ： Sweden Stockhulm SE-111 53 Regeringsgatan 19

URL ： https://www.spotify.com/

事業内容： Spotifyは2008年のサービス開始以来音楽の楽しみ方を一変させました。

Spotifyでは1億曲以上の音楽や700万番組以上のポッドキャスト、50万以上のオーディオブックを無料でも発見・管理・共有することができますが、有料のプレミアムプランにアップグレードいただければ広告が入らず、より高音質に、インターネット環境がなくても、好きな曲順にお楽しみいただけます。Spotifyは、現在180以上の国と地域で2億9,000万人の有料会員を含む7億5,100万人のユーザーが利用する、世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスです。





※1「Phygital」＝フィジカル(Physical)とデジタル(Digital)が融合した生活空間。

昨今、デジタルテクノロジー活用の重要性が高まる一方で、同時にフィジカルな顧客接点でのデジタル変革も進んでいます。「Phygitalプロジェクト」は両者を統合し、最適化することで感動的なブランド体験の実現を目指す東急エージェンシー独自のソリューション開発プロジェクトです。





※2直通運転の場合、最大東京都・神奈川県・埼玉県間を走行します。