インテリジェント音声およびAI技術のグローバルリーダーであるiFLYTEKは、シンガポールで開催されているGITEX ASIA 2026にてAINOTE 2を披露しました。「AI CONNECTING IDEAS」というテーマのもと、同社は深い思考、安全なコミュニケーション、そしてよりスマートなワークフローを通じて専門職の生産性を向上させるAI搭載電子ペーパータブレットとして、AINOTE 2を強調しています。





GITEX ASIA 2026にてAINOTE 2を体験する来場者





AINOTE 2は単なるデジタルノートの枠を超え、紙のような書き心地と、ギネス世界記録にも認定された「世界最薄の電子ペーパータブレット」としての超薄型デザインを兼ね備えています。これにより、注意を削がれることのないワークスペースを提供し、要求の厳しい環境で働くプロフェッショナルが集中力を維持し、効率的に業務を遂行できるよう支援します。









■AI For Use：情報を意思決定へと変える

ビジネスの現場において、会議での絶え間ないメモ取りは注意力を分散させ、詳細の聞き逃しや、多大な時間を要するフォローアップ作業を招くことが少なくありません。AINOTE 2は、ワンクリック録音と16言語対応のリアルタイム書き起こし機能により、その負担を軽減します。会話を自動的に記録することで、ユーザーは対話に完全に集中できるようになります。また、11言語のリアルタイム翻訳と話者識別機能が、シームレスなクロスボーダーのコラボレーションをさらに強力にサポートします。

低遅延の紙のようなディスプレイは、自然でレスポンスの良い書き心地を実現し、議論の流れを止めることなくアイデアのメモやスケッチを可能にします。手書きのメモは133言語の検索可能なテキストに変換でき、得られたインサイトを確実に保存し、容易に検索・抽出することができます。さらにiFLYTEKは、プレミアムサービスを通じてAINOTE 2のAI機能を拡張しました。これには、Gemini 3などの高度な大規模モデルのサポートや、オフラインでの書き起こし精度の向上が含まれます。









■AI for Trust：プライバシー最優先の設計

データプライバシーへの関心の高まりを受け、AINOTE 2はオフライン書き起こし機能をサポートしています。これにより、インターネットに接続することなく機密性の高い会話を録音・処理することが可能となり、プロフェッショナルな現場やプライバシーが重視されるシーンでの信頼性を高めています。





■あらゆる職種のプロフェッショナルなワークフローに対応

わずか295グラムの軽さと4.2mmの薄さを実現したAINOTE 2は、仕事用バッグに容易に収まり、一日中快適に持ち運ぶことができます。その一方で、10.65インチの十分な電子ペーパー画面を備え、集中した読書やメモ取りをサポートします。本製品は、明確な議事録と迅速な意思決定を必要とするエグゼクティブ、顧客のニーズやネクストステップを正確に把握する営業チーム、そして講義や文献からアイデアを整理し構造化された知識へと変える学生や研究者など、幅広いプロフェッショナル向けに構築されています。

iFLYTEKのグローバルビジネス・ゼネラルマネージャー兼AINOTE CPOであるConan Guo氏は次のように述べています。「AINOTE 2は、アイデアを明確に形成し、自信を持って意思決定を下せるような、静かで集中できる空間を創り出すことを目指して設計されました。同時に、私たちはより持続可能な製品デザインにも取り組んでおり、環境に配慮した素材を採用することで、長期的な環境責任を果たしていきます」





iFLYTEKは、4月9日から10日まで開催されるGITEX ASIA 2026期間中、マリーナベイ・サンズ(サンズ・エクスポ＆コンベンションセンター)のブースHB-A80にてAINOTE 2を展示しています。AI主導のメモ作成、リアルタイム書き起こし、そして集中を妨げないデザインがいかに融合し、プロフェッショナルな生産性を再定義するかを、ぜひご体験ください。





詳細については、こちらをご覧ください： https://www.iflytek.com/en/index.html