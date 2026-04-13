人気ストリーマー「キミトス」、南海・難波駅の特別駅長に就任（4月13日～5月10日）e スタジアムなんば本店に「キミトスミュージアム」誕生

株式会社NANKAI

株式会社 NANKAI（代表取締役社長：岡嶋 信行、以下「NANKAI」）、eスタジアム株式会社（代表取締役社長：加藤 寛之、以下「eスタジアム」）、エンターフォースサーティーシックス株式会社（代表取締役：池田 浩士、以下「E36」）は、E36が運営するプロeスポーツチーム「ENTER FORCE.36」に所属する人気ストリーマー「キミトス」氏を起用したコラボレーション企画を、キミトス氏の誕生日の2026年4月13日より開始します。

本企画は、「2.5次元ストリーマー」として、リアルとバーチャルの境界を超えて活躍するキミトス氏を通じて、デジタル空間の熱狂をリアルな“まち”へと拡張する取り組みです。南海・難波駅やeスタジアムなんば本店を中心に、多角的なコラボレーションプロジェクトを展開します。

キミトス氏と南海電鉄の特急ラピート〈コラボレーションプロジェクトの概要〉

１． 南海・難波駅 特別駅長企画 -なんばガレリアに「バーチャル特別駅長」が登場（4月13日～5月10日）

２． 【eスタジアムなんば本店】キミトスミュージアムが開催（4月25日～5月10日）

３． 日本茶カフェ「清遊庵」とのコラボカフェがオープン（4月25日～5月10日）

キミトス｜Streamer / ENTER FORCE.36

ENTER FORCE.36 所属のストリーマー。「世界一楽しむ」をモットーに、ゲーム配信を中心に活動し、視聴者とのコミュニケーションを軸とした配信スタイルで支持を集めている。また、音楽的才能も持ち合わせており、作詞作曲やライブイベントにも精力的に取り組むなど、表現の幅を広げている。近年では新たに「MeltyNoah」（メルティーノア）を結成し、音楽シーンにおいても活動の場を拡大中。ゲームと音楽、二つの領域を横断しながら、自身の世界観を発信し続けるマルチクリエイター。

本コラボプロジェクトは、 NANKAIグループが推進する、現実とデジタルがシームレスにつながる次世代の都市体験の提供を目指す『デジタルエンターテインメントシティ構想NAMBA』の一環として実施します。ストリーマーやクリエイターが持つコンテンツの魅力をリアルな空間やまちに継続的に展開し、オンライン上で生まれる熱量をリアルな場で共有することで、新たなエンターテインメントの可能性を広げる取り組みです。

今後も、NANKAIグループは、古くから多様な文化発展を支えてきた「なんば」を中心に、リアルとデジタルが融合する次世代エンターテインメントの発展に寄与し、地域の皆さまと共に魅力あふれる“まち”を創造してまいります。

〈キミトス氏よりコメント〉

この度、南海なんば特別駅長に就任しました、ENTER FORCE.36 所属のキミトスです！こんな素敵な機会をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます！「世界一楽しむ」をモットーに活動しているので、特別駅長として“なんば”の皆さんと一緒に笑顔になれればなと思います！

なんばは、人もカルチャーもエンタメも集まるとてもパワーのある“まち”だと思っています。その中心にある駅でみなさんを迎える立場になれることにとてもワクワクしています。 これからは特別駅長としてなんばをもっと楽しく、もっと盛り上がる場所にしていけるように自分なりに全力で発信していきたいと思います。みんなで一緒に世界一楽しんでいきましょー！

これからどうぞよろしくお願いします！

X：https://x.com/kimitosu_game?s=20

Twitch：https://www.twitch.tv/e36_kimitosu

南海・難波駅 特別駅長企画

なんばガレリアに「バーチャル特別駅長」が登場

1 日約22 万5,000 人が行き交う巨大ターミナル、南海・難波駅。そのシンボルである「なんばガレリア」の大型LED ビジョンにて、本企画のために描かれた駅長姿のバーチャル・キミトス氏が期間限定で登場します。キミトス氏本人による録り下ろしボイスとともに、圧倒的なスケール感で、駅を利用する皆さまをお出迎えします。

放映期間：2026 年4 月13 日(月)～5 月10 日(日)

放映場所：難波駅1 階「なんばガレリア」ツインビジョン

【e スタジアムなんば本店開催】 キミトスミュージアム

「なんばガレリア」ツインビジョン ※画像はイメージです

e スタジアムなんば本店では、2026 年4 月25 日(土)より「キミトスミュージアム」を開催します。キミトス氏の軌跡を辿る展示に加え、限定コラボグッズを販売するポップアップストアがオープン。また、e スタジアム公式EC サイトでは、4月13 日(月)よりキミトス氏のバースデーを祝福するバースデー記念グッズの予約受付が開始されます。

開催場所： e スタジアムなんば本店（南海・難波駅直結「なんばパークス」１階）

開催期間： 2026 年4 月25 日(土) 11：00～5 月10 日(日) 21：00

展示内容：

・EC サイトにて予約可能なバースデー記念グッズのサンプル展示

・本人が実際に着用した衣装やユニフォームの公開

・愛用楽器や私物の特別展示

・「バースデーキミトス」等身大パネルとのフォトスポット設置

店頭限定販売： 大阪・ご当地コラボグッズ

【e スタジアム公式EC サイト】

キミトス氏の誕生日を祝した「バースデー記念グッズ」の予約受付を開始します。数量限定で店頭販売も実施しますので、この機会にぜひご利用ください。

予約受付期間：

2026 年4 月13 日（月）10：00～4 月24 日（金）23：59

URL：https://estadium-onlineshop.stores.jp/

日本茶カフェ「清遊庵」×キミトス コラボカフェ

e スタジアムなんば本店内にある本格日本茶カフェ「清遊庵」では、期間限定のコラボカフェをオープンします。コラボ限定の描き下ろしイラストで彩られた空間では、キミトス氏本人がお茶たてをレクチャーする特別映像とともに「本格お茶たて体験」をお楽しみいただけるなど、同氏の魅力をより身近に堪能できるコンテンツをご用意。さらに、カフェをご利用いただいたお客様には「限定コースター」を、お茶たて体験にご参加いただいたお客様にはコースターに加えて「オリジナルランチョンマット」をそれぞれプレゼントします。

開催場所： e スタジアムなんば本店内 日本茶カフェ「清遊庵」

開催期間： 2026 年4 月25 日(土) 11：00～5 月10 日(日) 21：00

お茶たて体験参加限定 / オリジナルランチョンマット