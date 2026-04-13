ホリエモンAI学校、「100人の経営者と100個のAI事業を作り100の社会課題を解決するプロジェクト」提供開始

ホリエモンAI学校株式会社

企業向けAI研修・コンサルティングを手掛けるホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、ホリエモンAI学校、ホリエモンAI丸投げ、ホリエモンAI選挙など、ホリエモンAI〇〇の名称にて、世の中の課題を解決する、「100人の経営者と100個のAI事業を作り100の社会課題を解決するプロジェクト（以下、「100プロジェクト」といいます）」を発表いたします。

それに伴い、AI事業を始めたい100人の経営者を募集します。

応募はこちらのYouTube から

https://www.youtube.com/watch?v=wgv3wjC2yMs

100プロジェクト設立の背景

AIには無限の可能性がある一方で、アイデアをビジネスとして形にすることは大変な作業です。そこを乗り越えて形にしたとしても「いいサービスなのに」「１度使ってもらえればわかるのに」と、ビジネスを作った後の売る努力が難しくうまく行かないケースもあります。

今回の100プロジェクトでは、AIによる社会課題解決をやりたい経営者を100人募集し、100の解決したい社会課題に合わせて“ビジネスの形で継続的に”解決できるようチャレンジします。

NPOでは実現できない優秀なビジネス人材を集め、口だけのコンサルではなく共同事業として当社でAI開発を行い、ホリエモンAI◯◯の形でブランドを付与、当社でサービスの拡散までお手伝いします。

応募条件

応募時点では主な条件はありませんが、審査通過後は事業として取り組んでいただきますので、経営者あるいは個人事業主として、時間を割いていただけることが条件になります。

審査通過後に加盟金200万円、事業資金として1200万円（２年間の事業を想定）をご用意できる方を優先にします。

事業の進め方

審査通過後、誰のどんな痛みをどう解決するのか、事業立ち上げを０から検討してまいります。

0.Founder/Customer Fit検証：解決したい課題をなぜ応募者がやるべきなのか、背景や想いを確認

1.Customer/Problem Fit検証：誰が何に困っているのか、解決する課題を確認

2.Problem/Solution Fit検証：その課題を。どう解決するのか。そこにどうAIが活用できるか確認

3.MVP 検証：プレスリリースや事前登録などで最低限動くモックを世に出して反応を確認

4.PoC 検証：試作リリース

5.Solution/Product Fit検証：実験結果を元に、プロダクトとして作り込み

6.Product/Market Fit検証：マーケットに投下して、緊急性の高い市場を探す

0から6までの事業資金と、2年間のメンテナンスフィーも、事業資金に含まれます。

スケジュールは、PoCまでを３ヶ月と見込んでおります。

ホリエモンAI学校の支援

・事業を立ち上げる、新規事業構築の伴奏

・ブランド付与、拡散のお手伝い

・AI開発と２年間のメンテナンス

・SNSでの拡散やYouTube露出のお手伝い

想定される課題解決型の事業例

・ホリエモンAI 転職 (労働力不足課題を、AIによるマッチングで解決)

・ホリエモンAI 賃貸 (家賃高騰課題を、AIによる最適化で解決)

・ホリエモンAI 空き家 (空き家問題を、AIによる低コストマッチングで解決)

・ホリエモンAI 受験 (情報格差による受験対策を、低コストAI家庭教師で解決)

・ホリエモンAI ペット （ペットを飼う上でのあらゆる困りごとを、AIが解決）

・ホリエモンAI 占い （一歩踏み出す行動力を、AIが後押し）

・ホリエモンAI 切り抜き （YouTube動画を、AIが自動切り抜き）

・ホリエモンAI カカシ （田んぼの害獣被害と、AIロボットが巡回警備）

・ホリエモンAI 婚活 （少子高齢化問題を、AIがどうにかマッチングする）

・ホリエモンAI M&A （最適な組み合わせを、人間に変わってAI診断)

・その他、ホリエモンAI◯◯の名称で展開

応募方法

YouTubeをご覧の上で、概要欄のURLより説明会へお越しください。

遠方の方は、後日説明会配信動画をご案内いたします。

応募はこちらのYouTube から

https://www.youtube.com/watch?v=wgv3wjC2yMs

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

ux@telewor.com

https://horiemon.ai/