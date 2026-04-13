Setouchi Velo協議会「令和８年春の全国交通安全運動」期間における『シェア・ザ・ロード』啓発活動の取り組みについて

本州四国連絡高速道路株式会社

Setouchi Velo協議会（以下「当協議会」）では、歩行者、自転車（サイクリスト等）、自動車（ドライバー）が互いの立場を思いやる気持ちを基本として、道路を安全・快適に共有する『シェア・ザ・ロード』の啓発活動に取り組んでいます。

この度、全国一斉に実施される、「令和８年春の全国交通安全運動」の期間中、当協議会に加盟する団体が一同に協力し、瀬戸内地域とその周辺地域において下記の取り組みを行います。

チラシ（表）チラシ（裏）1. 実施期間

2026年4月6日（月）～15日（水）（「令和8年春の全国交通安全運動」期間）

2. 実施内容

『シェア・ザ・ロード』 チラシ配布及びポスター掲出等による啓発活動の実施

※チラシ配布・ポスター掲出は、通年実施。当該期間においては、交通安全キャンペーンでのPRのほか、加盟団体施設等のデジタルサイネージへの掲出など、啓発活動を強化します。

※チラシ裏面では、2026 年 4 月に導入される自転車の青切符制度を紹介し、当協議会として自転車の交通ルール遵守を呼びかけます。

3. 実施場所

・ 当協議会に加盟する団体の関係施設

・ 一部配布エリアの県警管轄施設

・ 本州四国連絡高速道路(株)が管理する一部サービスエリア・パーキングエリア（※）等の各所

※（淡路サービスエリア、与島パーキングエリア、来島海峡サービスエリア 等）

4. 実施団体数（加盟団体数）

89団体 （2026年3月時点）

【参考】 Setouchi(セトウチ) Velo(ベロ)協議会とは

瀬戸内地域等を、環境に配慮し安全で快適な、世界にも認められる「サイクリングの推進エリア」に育てることにより、瀬戸内地域等のブランド価値の向上を図り、持続的な地域振興を実現することを目的として、2022年10月29日に地方自治体、国、経済連合会等で構成する「Setouchi Velo 協議会」を設立し、現在では89団体が所属する組織となっています。

※Velo＝自転車（フランス語）

Setouchi Velo協議会 HP :https://setouchivelo.jp/

○構成団体（順不同）

兵庫県、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、

近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、近畿運輸局、神戸運輸監理部、

中国運輸局、四国運輸局、中国経済産業局、四国経済産業局、一般社団法人中国経済連合会、

四国経済連合会、一般社団法人せとうち観光推進機構、一般社団法人四国ツーリズム創造機構、本州四国連絡高速道路株式会社

○参加団体（順不同）

南あわじ市、淡路市、神戸市、明石市、川西市、上郡町、洲本市、備前市、玉野市、真庭市、

美作市、新見市、津山市、総社市、高梁市、和気町、呉市、尾道市、福山市、竹原市、

江田島市、東広島市、三原市、安芸太田町、柳井市、周防大島町、大山町、南部町、米子市、

境港市、鳥取市、益田市、鳴門市、小松島市、吉野川市、三豊市、土庄町、多度津町、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、小豆島町、高松市、綾川町、今治市、上島町、松山市、

宇和島市、八幡浜市、伊予市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町、

松前町、香南市、いの町、宿毛市、一般財団法人本州四国連絡高速道路協会、

公益社団法人福山観光コンベンション協会、鳥取県商工会連合会