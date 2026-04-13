ANAクラウンプラザホテル神戸 ゴールデンウィーク2026に家族で楽しむエンターテイメント＆ダイニング体験を開催

株式会社新神戸ホールディングANAクラウンプラザホテル神戸では、2026年のゴールデンウィーク期間中、館内エンターテイメントやレストランイベントを通じて、家族で楽しめる多彩なプログラムをご用意いたします。※ 写真はイメージです

館内を歩くたび、思わず足を止めてしまう。

そんな瞬間がいくつも重なっていく、ゴールデンウィーク。

ANAクラウンプラザホテル神戸では、ホテル全体を舞台に、

食事や館内で過ごす時間を通して、自然と会話や驚きが広がるひとときを演出します。

目の前で繰り広げられるマジックや音楽演奏に引き込まれ、

思わず足を止めて見入ってしまう瞬間。

食事の時間もまた、ただ味わうだけでなく、

家族で同じ時間を共有することで、より印象的なものへと深まります。

観て・参加して・味わって。

そのひとつひとつが、家族の会話や笑顔を引き出し、

かけがえのない思い出として積み重なっていきます。

このゴールデンウィークが、家族にとって忘れられない時間に。

ANAクラウンプラザホテル神戸ならではの、エンターテイメント＆ダイニング体験をご提案します。

＜ 体験内容 ＞

ゴールデンウィーク期間中、館内各所で多彩なプログラムをご用意しています。

・ マジックや音楽によるライブパフォーマンス

・ ステーキや天ぷらを楽しむライブキッチン

・ タコスなどセルフスタイルで楽しむ参加型メニュー

・ 色が変わるデザートなどの演出



食事・演出・参加が一体となり、家族で同じ時間を共有できる構成となっています。

ゴールデンウィーク ファミリーブッフェ

■ カジュアルダイニング ザ・テラス大人も子供も家族で楽しむファミリーブッフェ揚げたての天ぷらや寿司、刺身お子様に人気の鯉のぼりケーキ摩訶不思議色が変わるフルーツポンチ

家族で楽しむ、出来たてとライブ感あふれるブッフェシェフが目の前で焼き上げる国産牛ステーキや揚げたての天ぷら、寿司やお刺身、播州ざるラーメン、セルフスタイルのタコスなど、和洋さまざまな料理が並びます。ライブキッチンから立ち上る香りや音に包まれながら、“できたて”をその場で味わう贅沢な時間。

さらに、マジックショーやテーブルを巡るパフォーマンス、色が変わるフルーツポンチなど、目の前で展開される仕掛けもご用意しています。



料理を取りに行く時間さえも、家族で楽しむひとときへと変わる--

そんなブッフェをご提供します。

販売期間 2026年5月2日(土)～5月6日(水) ※ 5月6日ディナーブッフェ開催なし

料 金 大人 \5,800 ・お子様 6～12歳 \2,500 / 消費税・サービス料込

※5歳以下のお子様は大人お1人につき2名まで無料

営業時間 ランチ 11:30am～3:00pm (L.O 2:30pm)

ディナー 5:30pm～8:30pm(L.O. 8:00pm)

ご予約・お問合せ 4F カジュアルダイニング ザ・テラス TEL 078-291-1163

ローマの伝統を神戸で味わう

■ レストラン＆バー Level 36受け継がれてきたクラシックなローマ料理の骨格に、春野菜や香草、柑橘、旬魚、乳飲み仔羊を重ね、伝統の奥行きと春らしい余韻をお楽しみいただけます。

イタリアンローマで受け継がれてきた郷土料理を、兵庫の食材で仕上げたイタリアン。

赤ワインで煮込んだ牛テールや、坊勢漁港の鮮魚など、素材の魅力を活かした一皿をご用意しています。ゴールデンウィーク期間中は、布引ハーブ園のチケット提示で10％ご優待。

神戸観光の余韻とともに楽しむ、特別な時間をご提案します。

販売期間 2026年6月2日(火)～8月30日(日)

料 金 ランチ \2,500 ～ \5,800

ディナー \11,000 ～ \18,000

営業時間 ランチ 11:30am～2:30pm (L.O. 2:00pm)

ディナー 5:30pm～9:00pm (L.O. 8:30pm)

バー 5:00pm~11:00pm (L.O. 10:30pm)

ご予約・お問合せ 36F レストラン & バー Level 36 TEL 078-291-1133

■ レストラン＆バー Level 36絵画と料理が融合する没入型ダイニング「7 Paintings - The Art of Dining」を開催中

ストーリーに沿った演出とともに、

作品の世界に入り込むようなディナーをご提供します。

ゴールデンウィーク期間中は、名画「モナリザ」をモチーフにしたウェルカムドリンクをご用意。

アートの余韻を、はじまりの一杯からお楽しみいただけます。

料 金 \23,000 消費税・サービス料込

営業時間 ウェルカムカクテル：6:30pm

ディナーショー：7:00pm 開始

ご予約・お問合せ 36F レストラン & バー Level 36 TEL 078-291-1133

上海を感じるひとときへ。五感で味わう中国料理

■ 34F 中国レストラン 蘇州

ゴールデンウィーク期間中、中国レストラン蘇州」では、

上海料理をテーマに、五感で楽しむひとときをご用意いたします。

紹興酒の香りをまとった煮込み料理や、やさしい甘みとコクが重なる一皿。

湯気とともにあふれる小籠包のスープや、立ちのぼる香りもまた、上海料理ならではの魅力です。

また、上海の伝統衣装「旗袍（チーパオ）」を着用し、写真撮影をお楽しみいただけるコーナーもご用意。店内では、1960年代の上海を想わせる映像と音楽が流れ、味わいと情景がゆるやかに重なり合う空間を演出します。「五感で楽しむ上海」を、どうぞご堪能ください。

※ チーパオを着てのご来店や撮影した写真をSNSに投稿いただい たお客様には、ホテル宿泊券などが当たる抽選にもご参加いただけます。

販売期間 2026年5月2日(土)～5月6日(水) ※5月5日(火)特別営業

料 金 \6,000 消費税・サービス料込

営業時間 ランチ 11:30am～2:30pm(L.O. 2:00pm)

ご予約・お問合せ 34F 中国レストラン蘇州 TEL 078-291-1122

抽選付きコースで楽しむライブ鉄板焼

■ 鉄板焼 北野

シェフの手さばきや立ち上る炎、

焼き上がる音と香りが五感を刺激する鉄板焼の醍醐味。

ゴールデンウィーク期間中は、

10,000円以上のコースご利用でハズレなしの抽選にご参加いただけます。

ホテル宿泊券や伊勢海老料理など、多彩な特典をご用意。

食後まで続く楽しみをご提案します。

販売期間 2026年5月2日(土)～5月6日(水)

料 金 ランチ \6,000～\17,000

ディナー \12,000～\24,000 消費税・サービス料込

営業時間 ランチ 11:30am～2:30pm(L.O. 2:00pm)

ディナー 5:30pm～9:30pm(L.O. 8:30pm)

ご予約・お問合せ 5F 鉄板焼北野 TEL 078-291-1129

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイト www.crowneplaza.com,(http://www.crowneplaza.com/)

SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza(https://www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ (https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。