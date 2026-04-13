「せとうち美術館ネットワーク」2026年度、参加92施設へ拡大！

本州四国連絡高速道路株式会社

「せとうち美術館ネットワーク」は瀬戸内地域に点在する美術館や博物館などの文化芸術施設を相互にネットワーク化し、瀬戸内地域の交流促進と活性化を図ること等を目的とした事業です。

2026年4月から、新たに2施設が加わり、全10県・92施設へと規模を拡大します！

ネットワーク参加施設の追加に伴い、『せとうち美術館ネットワークパスポート』、『SETOUCHI MUSEUM NETWORK -Guide Map-』（英語版パンフレット）をリニューアルします。

また、2025年度に引き続き、2026年度もネットワーク参加施設を巡る『せとうちミュージアムラリー2026』を開催し、魅力あふれる参加施設を楽しみながら周遊していただける企画を展開します。

【2026年度「せとうち美術館ネットワーク」展開概要】

１.新規参加施設の拡大

２.『せとうち美術館ネットワークパスポート』・『SETOUCHI MUSEUM NETWORK -Guide Map-』 （英語版パンフレット）のリニューアル

３.デジタルスタンプラリー『せとうちミュージアムラリー2026』の開催

1.新規参加施設の拡大KOBEとんぼ玉ミュージアム （所在地：兵庫県神戸市）

ランプワークといわれる技法で作られたとんぼ玉をはじめとする古代から現代までのガラス工芸作品を展示した美術館。小学3年生以上からとんぼ玉制作体験もできます。

ミュージアムショップも併設し、「観る」・「学ぶ」・「創る」・「買う」楽しさに満ちあふれたミュージアムです。

奈義町現代美術館 （所在地：岡山県勝田郡奈義町）

奈義町現代美術館は作品と建物とが半永久的に一体化した美術館で、設計・プロデュースは世界的に有名な建築家・磯崎新です。

奈義町の自然も作品に取り入れた、「太陽」、「月」、「大地」と名付けられた3つの展示室から構成された美術館です。

※新規参加施設の情報は、2026年4月以降、「せとうち美術館ネットワーク」ホームページに掲載予定です。

2．『せとうち美術館ネットワークパスポート』・『SETOUCHI MUSEUM NETWORK -Guide Map-』 （英語版パンフレット）のリニューアル

（1） 配布時期

2026年4月以降 順次配布予定 （無料配布）

（2） 配布場所

１. せとうち美術館ネットワーク参加施設（美術館・博物館等）

※参加施設は、「せとうち美術館ネットワーク」ホームページにてご確認ください。

「せとうち美術館ネットワーク」 ホームページ

【URL】 https://www.jb-honshi.co.jp/museum/

「せとうち美術館ネットワーク」HP :https://www.jb-honshi.co.jp/museum/

２. 本州四国連絡高速道路株式会社が管理するサービスエリア・パーキングエリア

E28 神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA

E30 瀬戸中央自動車道 与島PA

E76 西瀬戸自動車道 来島海峡SA 等

３. 瀬戸内地域周辺の道の駅・観光案内所等

（3） 内容

○せとうち美術館ネットワークパスポート

参加施設の特徴、開館時間等の基本データを掲載した1冊です。お得な料金でアートを楽しむことができる割引券も付いています。（一部割引対象外の施設がございます）

せとうち美術館ネットワークパスポート2026イメージ

○ 『SETOUCHI MUSEUM NETWORK -Guide Map-』（英語版パンフレット）

参加施設を一覧で紹介した英語版パンフレットです。

『SETOUCHI MUSEUM NETWORK -Guide Map-』 （英語版パンフレット）2026イメージ3.デジタルスタンプラリー『せとうちミュージアムラリー2026』の開催

「せとうち美術館ネットワーク」では、瀬戸内地域に存在する魅力ある美術館・博物館を数多く巡り、瀬戸内のアートの魅力をより一層体験していただくために、デジタルスタンプラリー『せとうちミュージアムラリー2026』を開催します。

3施設以上の参加施設を訪れることで、訪問施設数に応じて美術館のオリジナルグッズが当たる抽選に参加できます。各施設の「テーマ」に沿った賞品をゲットしてください！

特設サイトはこちら :https://2026.setouchi-honshi-event-lp.smapeta.jp・「せとうち美術館ネットワーク」デジタルスタンプラリー・「せとうちミュージアムラリー2026」

【参考】 「せとうち美術館ネットワーク」について

「せとうち美術館ネットワーク」は、瀬戸内地域に点在する美術館や博物館などの文化芸術施設を相互にネットワーク化し、瀬戸内地域の交流促進と活性化を図ること等を目的とした事業です。92の施設が参加する、広域のネットワークとなっています。

本ネットワークでは、「せとうち美術館ネットワークパスポート」を活用したデジタルスタンプラリーの実施や、ネットワークに参加する美術館、博物館等で開催する特別展、イベント情報等を掲載したタブロイド紙「せとうちアート通信」を四半期ごとに発行する等、瀬戸内地域全体の文化芸術面の魅力の発信を支援しています。

【せとうち美術館ネットワーク】事務局

TEL： 078-291-1081

(平日9:00～17:30)

本州四国連絡高速道路株式会社、

一般財団法人本州四国連絡高速道路協会