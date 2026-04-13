京都嵐山6月　若鮎祭り２０２6開催のお知らせ

一般社団法人 京都文化・芸術・スポーツ振興会

1日限定400匹の若鮎チャリティーイベントとして、1口1500円以上のご寄付をいただいた方に炭火で焼いた若鮎を試食していただきます。京都の観光スポット嵐山の渡月橋隣にある中之島公園にて2日間開催いたします。鮎の掴み取り体験や「SDGs啓発ブース」として水にまつわる実験ブース、「こども縁日」では射的やめだかすくいなど子供から大人まで家族みんなで楽しめます。

京都嵐山6月 若鮎祭り２０２６ 開催のお知らせ

嵐山若鮎祭２０２５嵐山若鮎祭２０２６ 予約フォーム :https://select-type.com/rsv/?id=eEoklSe1Nwc&c_id=398052

日時： ２０２６年６月１３日（土）１４日（日） １１時～１７時

【若鮎試食受付時間 11：00～14：00 】

場所： 京都嵐山 中之島公園（京都市右京区嵯峨中ノ島町 渡月橋隣）

主催： 一般社団法人 嵐山保勝会

後援： 京都府・京都市・京都市観光協会・一社）文化・芸術・スポーツ振興会

入場料： 入場無料

特設サイト ： https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com/(https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com/)

予約フォーム：

ご予約はこちら :https://select-type.com/rsv/?id=eEoklSe1Nwc&c_id=398052嵐山若鮎祭２０２６ 特設サイト :https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com/

今年で第39回目となる、桂川の鮎の解禁にちなみ嵐山に夏の訪れを告げる風物詩

チャリティーイベント【嵐山若鮎祭】を開催します。

1日限定400匹の若鮎チャリティーイベントとして、1口1500円以上のご寄付をいただいた方に炭火で焼いた若鮎を試食していただきます。

京都の観光スポット嵐山の渡月橋隣にある中之島公園にて2日間開催いたします。

若鮎祭２０２６チャリティーイベントめだかすくい＆鮎のつかみ取り体験

KIDSエリアでは桂川から水を引き、子供たちに大人気の鮎のつかみ取りも体験できます！

素早い鮎を掴まえるのは至難の技！貴重な体験になること間違いなし！！



アサヒ飲料による「水」に関する実験型スタディーブースや、きょうと動物多様性センターによるSDGs啓発ブースも予定しています。また２０１６年より桂川の魚類を調べている高校生（古田隼弥君）の展示ブースなども同時開催！！

嵐山若鮎祭２０２６ 特設サイト :https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com/ご予約はこちら :https://select-type.com/rsv/?id=eEoklSe1Nwc&c_id=398052

収益や寄付金は桂川やその周辺の山も含めて、生物たちの環境保全に使わせて頂きます。

京都嵐山の伝統継承と環境保全にご協力をお願いします。

【お問い合わせ】

嵐山若鮎祭２０２６実行委員会

電話番号：０７５-６００-２８６５

メールアドレス： info@joinus-japan.com