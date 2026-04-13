【4/17開催】ISの「接続率・商談化率低下」にどう立ち向かう？immedioが5月大型カンファレンス『THE COMMIT』の公開企画会議に登壇

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年4月17日（金）、株式会社マーケティングコミットが主催する大型カンファレンス『THE COMMIT』に向けた事前企画セッションに登壇することをお知らせいたします。

詳細はこちら :https://marketingcommit.com/seminar/1845/

■戦略と実行を“結ぶ”カンファレンスへの挑戦

ビジネスの成果は、戦略と実行がどれだけ密接に紐づいているかに左右されます。 2026年5月13日（水）から15日（金）に開催されるカンファレンス『THE COMMIT』では、この「戦略」と「実行」を確実に繋げることをテーマに掲げています。

本セッションは、その本番の価値を最大化するために、登壇企業の講演内容を決定する「公開企画会議」として実施されます。

視聴者の皆様からの意見をリアルタイムで吸い上げ、本番当日の発表内容に反映させるインタラクティブなディスカッション形式のセミナーです。

■事前企画セッションテーマ

インサイドセールスの商談化・接続率が下がっていることについて徹底議論

昨今のBtoB営業において深刻な課題となっている「接続率の低下」や「商談化の難航」に対し、immedioがいかにアプローチできるのかを深掘りします。

主なアジェンダ（想定）：

- 最近のインサイドセールス事情（商談化、接続率の実態）- 戦略と実行を繋ぐための「ターゲット設計」のあり方- 有効商談オートメーション「immedio」で実現できる解決の範囲- 視聴者の声を代弁したモデレーターによる徹底深掘り参加申し込みする :https://marketingcommit.com/seminar/1845/

■登壇者プロフィール

高橋 俊敬 ｜ 株式会社immedio 営業企画 マネージャー

freee株式会社等でSaaSの営業マネージャーを経験。 現在はimmedioにて営業KPI管理や企画改善を推進する、現場と戦略の橋渡し役。

モデレーター：吉田 博騎 氏 ｜ 株式会社マーケティングコミット 代表取締役

年間70社以上の支援実績を持つBtoBマーケティングのプロフェッショナル。 視聴者に代わり、本番で聴きたい内容を鋭く問い詰めます。

■ 開催概要

イベント名：THE COMMITに向けてみんなでセミナー企画をつくるNo.9

日時： 2026年4月17日（金） 13:30 - 14:00

形式： オンライン（Zoom）

費用： 無料

お申し込みURL：https://marketingcommit.com/seminar/1845/

※本セッションにお申し込みいただいた方は、5月開催のカンファレンス本番にもご参加いただけます。

皆さまのご参加お待ちしております。

参加申し込みする :https://marketingcommit.com/seminar/1845/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

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