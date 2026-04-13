【鳥取駅徒歩1分】作業・勉強に使える無人カフェ「セルフカフェ」が4月15日9:00オープン！24時間利用可能で“気軽に日常使いできる”新たな作業空間が誕生

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、無人運営型カフェ「セルフカフェ鳥取駅前店」を2026年4月15日（水）9:00にオープンいたします。

本出店は鳥取県初の出店となり、鳥取駅周辺において、日常の中で気軽に立ち寄れる作業空間としての利用が期待されます。

本リリースでは、営業時間や店内の様子についてもあわせて紹介します。

鳥取駅徒歩圏内、日常の中で使いやすい作業空間

セルフカフェ鳥取駅前店の店内の様子

セルフカフェ鳥取駅前店は、鳥取駅から徒歩圏内に位置し、アクセスの良さを活かした利用が可能です。

電源・Wi-Fiを完備しており、テレワークやPC作業、学習など、コワーキングスペースのように活用できる環境を整えています。

また、24時間営業のため、早朝や深夜を含め、利用者のライフスタイルに合わせて柔軟に利用できます。

会員登録不要、思い立ったときにすぐ使える無人カフェ

会員登録不要・24時間営業・電源Wi-Fi完備など、セルフカフェの主な特徴

セルフカフェは、スタッフを介さずに利用できる無人カフェです。

会員登録不要で、必要なときにすぐ使える手軽さが特徴です。

現在は全国60店舗を展開し、月間利用者数は8万人を超えるなど、日常の中で使われる場所として利用が広がっています。

近年では、日常的に繰り返し利用される“生活インフラのような存在”としての役割も担いつつあります。

店内の様子を公開

今回公開した店内は、落ち着いた雰囲気の中で集中しやすい空間設計となっています。

電源やWi-Fiを備え、作業や学習に適した環境を提供します。

日常の中で気軽に使えるさまざまなシーンに対応

集中しやすい空間設計の店内（電源・Wi-Fi完備）

セルフカフェは、特別な用途に限らず、日常のさまざまな場面で利用されています。

- 通勤・通学の合間に、短時間だけ作業したいとき- 自宅では集中しづらいときの学習スペースとして- 早朝や深夜など、自分のペースで作業したいとき- テレワークやPC作業を行う場所として

このように、ちょっと使いたい場面から日常的な利用まで、無理なく使える空間です。

『セルフカフェ鳥取駅前店』店舗概要

勉強や作業など、日常の中で利用されている様子

店舗名：セルフカフェ鳥取駅前店

所在地：鳥取県鳥取市永楽温泉町１６０ 日交駅前ビル１階

アクセス：鳥取駅より徒歩1分

営業時間：24時間 年中無休

席数：全34席

決済方法：キャッシュレス決済のみ（交通系IC・QRコード・タッチ決済など）

利用方法：ドリンク購入後、時間制限なくご利用可能。会員登録・アプリ不要

会社概要

店舗入り口の様子 駅から見える大きな看板が目印

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

代表取締役：鈴木 大基（すずき だいき）

所在地：〒458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地ベルインビルB棟3階

公式サイト：https://selfcafe.jp