CHABARより新登場！『サゴ＆ココナッツ』シリーズが4月15日（水）より期間限定で販売
初夏の訪れを感じさせるこの季節に、ココナッツミルクのまろやかな甘さと、コロコロ新食感の「サゴタピ」を組み合わせた、アジアンスイーツのような一杯をお届けします。
【商品情報】
CHABAR ぜんざいミルクココナッツ
『ぜんざいミルクココナッツ』
日本の伝統的な甘味「ぜんざい」をアレンジし、
ココナッツ＆ミルクに優しい甘さの「あんこ」、甘酸っぱい「いちご果肉」を合わせた、和とエスニックが融合した新感覚のデザートドリンクです。
サゴタピとの相性も抜群で、満足感のある一杯に仕上げました。
CHABAR マンゴーミルクココナッツ
『マンゴーミルクココナッツ』
ココナッツスイーツの王道コンビ！
マンゴー果肉とココナッツ＆ミルクでトロピカルでリッチな味わいに仕上げました。
マンゴーの濃厚な甘みと、ココナッツ＆ミルクのコク、サゴタピの食感が重なり合い、これからの季節にぴったりの爽やかなドリンクです。
超小粒！自家製のサゴタピ
◇超小粒！自家製の『サゴタピ』
サゴヤシ澱粉を粒状にした「サゴ」をイメージした、国内工場の自家製超小粒タピオカ「サゴタピ」。
通常のタピオカよりも小さく、口の中で転がるような軽やかな食感が特徴です。濃厚なココナッツミルクベースのドリンクと合わせることにより、最後の一口まで飽きることなく楽しめます。
全ドリンクに\50でトッピング可能です。
※サゴタピ販売期間中は白玉トッピングはお休みとなります。
■商品概要
販売期間： 2026年4月15日(水) ～6月初旬
販売店舗： PEARL LADY CHA BAR（新宿東口店のみ4/24より発売となります）
商品名・価格：
◇ぜんざいミルクココナッツ
本州：Mサイズ550円/Lサイズ650円（税込）
沖縄：Mサイズ570円/Lサイズ670円（税込）
◇マンゴーミルクココナッツ
本州：Mサイズ550円/Lサイズ650円（税込）
沖縄：Mサイズ570円/Lサイズ670円（税込）
※数量限定 売切れ次第終了
※表示価格には「トッピング1点分」が含まれています（Lサイズも同様です）。
上記シリーズは無料トッピングがお好みの物に選択可能です。
（サゴタピをお楽しみいただく場合は、オーダー時に無料トッピングで「サゴタピ」をご選択ください。他のトッピングを選ばれた場合、サゴタピは入りませんのでご注意ください。）
※サゴタピ販売期間中白玉トッピングはお休みとなります。
「伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ」をコンセプトに高品質なお茶で新しいドリンクをご提案。
国内に自社のタピオカ工場も持つ、日本生まれのお茶専門店。
2009年に誕生、関東を中心に18店舗を展開
HP http://chabar.jp/
【姉妹ブランド】
・Pearl Lady （ http://www.pearllady.jp/ ）
・TEA18 （ http://tea18.jp/ ）