CHABARより新登場！『サゴ＆ココナッツ』シリーズが4月15日（水）より期間限定で販売

株式会社ネットタワー

初夏の訪れを感じさせるこの季節に、ココナッツミルクのまろやかな甘さと、コロコロ新食感の「サゴタピ」を組み合わせた、アジアンスイーツのような一杯をお届けします。

【商品情報】

CHABAR ぜんざいミルクココナッツ『ぜんざいミルクココナッツ』

日本の伝統的な甘味「ぜんざい」をアレンジし、

ココナッツ＆ミルクに優しい甘さの「あんこ」、甘酸っぱい「いちご果肉」を合わせた、和とエスニックが融合した新感覚のデザートドリンクです。

サゴタピとの相性も抜群で、満足感のある一杯に仕上げました。

CHABAR マンゴーミルクココナッツ『マンゴーミルクココナッツ』

ココナッツスイーツの王道コンビ！

マンゴー果肉とココナッツ＆ミルクでトロピカルでリッチな味わいに仕上げました。

マンゴーの濃厚な甘みと、ココナッツ＆ミルクのコク、サゴタピの食感が重なり合い、これからの季節にぴったりの爽やかなドリンクです。

超小粒！自家製のサゴタピ◇超小粒！自家製の『サゴタピ』

サゴヤシ澱粉を粒状にした「サゴ」をイメージした、国内工場の自家製超小粒タピオカ「サゴタピ」。

通常のタピオカよりも小さく、口の中で転がるような軽やかな食感が特徴です。濃厚なココナッツミルクベースのドリンクと合わせることにより、最後の一口まで飽きることなく楽しめます。

全ドリンクに\50でトッピング可能です。

※サゴタピ販売期間中は白玉トッピングはお休みとなります。

■商品概要

販売期間： 2026年4月15日(水) ～6月初旬

販売店舗： PEARL LADY CHA BAR（新宿東口店のみ4/24より発売となります）

商品名・価格：

◇ぜんざいミルクココナッツ

本州：Mサイズ550円/Lサイズ650円（税込）

沖縄：Mサイズ570円/Lサイズ670円（税込）

◇マンゴーミルクココナッツ

本州：Mサイズ550円/Lサイズ650円（税込）

沖縄：Mサイズ570円/Lサイズ670円（税込）

※数量限定 売切れ次第終了

※表示価格には「トッピング1点分」が含まれています（Lサイズも同様です）。

上記シリーズは無料トッピングがお好みの物に選択可能です。

（サゴタピをお楽しみいただく場合は、オーダー時に無料トッピングで「サゴタピ」をご選択ください。他のトッピングを選ばれた場合、サゴタピは入りませんのでご注意ください。）

※サゴタピ販売期間中白玉トッピングはお休みとなります。

「伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ」をコンセプトに高品質なお茶で新しいドリンクをご提案。

国内に自社のタピオカ工場も持つ、日本生まれのお茶専門店。

2009年に誕生、関東を中心に18店舗を展開

HP http://chabar.jp/

【姉妹ブランド】

・Pearl Lady （ http://www.pearllady.jp/ ）

・TEA18 （ http://tea18.jp/ ）