【GW直前4月限定】春の農園リゾートをゆったり満喫できる連泊滞在を提案。宿泊者向けイベントや旬のいちご体験、温泉・サウナまで、時間に追われない旅を届けます。

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明、以下ザファーム）が運営する「農園リゾート THE FARM」は、東京から車で約90分の立地にある滞在型リゾートです。グランピングをはじめ、天然温泉・サウナ、農園ならではの季節体験を備えるTHE FARMでは、ゴールデンウィーク直前の4月限定で、春の魅力をより深く味わう“連泊ステイ”を提案します。



春の旅に求められるのは、予定を詰め込むことではなく、何もしない時間さえ心地よく感じられる、ゆとりある滞在です。THE FARMには、やわらかな景色の中でコーヒーをゆっくり味わう時間、静かな夜に焚き火の炎を眺めながら過ごす時間、朝の温泉やサウナで心と体をほどいていく時間など、ゆっくり滞在するほどに見えてくる魅力があります。そうした時間をより深く味わっていただくため、THE FARMでは、1泊2日ではなく、時間に追われずに過ごす“連泊ならではの旅”を提案します。この春は、家族や仲間とともに、慌ただしい日常から少し離れ、自然の中でゆったりと過ごすひとときをお楽しみいただけます。

【THE FARM 公式HP】https://www.thefarm.jp/

プラン名：連泊プランでのんびり泊まれる【グランピング 朝食付きプラン】＜夕食なし＞

販売期間：2026年4月30日（木）まで

プラン内容：宿泊＋温泉入り放題＋朝食ビュッフェ＋収穫体験（2回）

対象施設：グランピングのみ

グランピング限定の無料サービス：薪割り＆火おこし体験 / ウェルカムドリンク / コーヒーマルシェ / 焚き火&スモア（焼きマシュマロ）/ 野菜マルシェ

※野菜マルシェは、BBQセット・BBQ機材をご注文の方のみご利用いただけます

予約方法：THE FARM公式Instagramのハイライトに掲載のリンクより予約

特典：対象プラン10％OFFのSNS限定特典あり

公式Instagram：https://www.instagram.com/thefarm_katori/

注意事項：専用リンクよりお申し込みいただいた方のみ対象

春のTHE FARMで味わう、時間に追われない連泊の魅力

コーヒーマルシェで豆を選び、挽きたてを味わうゆるやかな午後

グランピングでは、コーヒーマルシェで3種類の豆からその日の気分に合うものを選び、お部屋で自ら豆を挽いて淹れるコーヒーを楽しめます。やわらかな酸味とほのかな苦味が広がる「MILD」、酸味を抑えた芳醇な味わいの「RICH」、深煎りならではの力強さを感じる「ESPRESSO」。手挽きミルで豆を挽き、香りに包まれながらゆっくり一杯を淹れるひとときも、THE FARMならではの魅力です。自分で選び、自分で淹れた挽きたてのコーヒーを、テラスやお部屋で景色とともに味わう時間が、連泊の午後をより豊かにしてくれます。

ミニ縁日や焚き火、星空とともに過ごす夜

夜のTHE FARMでは、都会とは異なる静けさのなかで、焚き火を囲むゆったりとした時間が流れます。グランピングでは、薪割り＆火おこし体験のあとに焚き火やスモア（焼きマシュマロ）を楽しめるほか、ゴールデンウィーク直前の期間には、ミニ縁日も開催します。スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、キックターゲットなど、子どもから大人まで楽しめる遊びが並び、春の夜にほどよい賑わいを添えます。静かに焚き火を眺める時間も、家族や仲間と縁日を楽しむ時間も、どちらも味わえるのが、この時期のTHE FARMならではの魅力です。

夜のいちご狩りで、昼とは違う春を楽しむ

THE FARMでは、昼のいちご狩りに加え、幻想的な空間で楽しむ“ナイトいちご狩り”も展開しています。夜空をイメージしたイルミネーションのなかで味わういちごは、昼間とは異なる特別感があり、

THE FARMならではの非日常体験です。昼の開放感も、夜の高揚感も、どちらも無理なく楽しめるのは、連泊ならではの過ごし方です。

【THE FARM 星空いちご園特設サイト】

https://creative.thefarm.jp/hoshizoraichigoen

朝風呂とサウナで、余白のある朝を迎える

宿泊者は滞在中、「おふろcafe かりんの湯」を何度でも利用できます。朝食のあとに天然温泉でのんびり過ごしたり、サウナ、水風呂、外気浴を自分のペースで楽しんだりと、帰りを急がない連泊だからこそ叶う朝の過ごし方があります。慌ただしい1泊2日では味わいきれない、心と体をゆるめる朝の時間も、この滞在の大きな魅力です。



【おふろcafe かりんの湯公式HP】https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

公式Instagramで春の連泊ステイを紹介、10％OFFのSNS限定特典も案内

THE FARM公式Instagramでは、日々の園内の風景や季節ごとの楽しみ方、宿泊の魅力を発信しています。 今回はそのなかで、春の連泊ステイにフォーカスし、コーヒーを片手にゆっくり過ごす午後、焚き火や星空を楽しむ夜、温泉やサウナで迎える朝など、このプランならではの過ごし方を紹介しています。 あわせて、Instagramをご覧いただいた方へ向けて、対象プランが10％OFFとなるSNS限定特典も案内しています。特典の詳細やご予約方法は、THE FARM公式Instagramをご確認ください。

https://www.instagram.com/p/DW1GWrnEbhu/?hl=ja&img_index=1(https://www.instagram.com/p/DW1GWrnEbhu/?hl=ja&img_index=1)



どうしても慌ただしくなりがちな1泊では、見過ごしてしまう景色があります。テラスでコーヒーを味わう午後、焚き火の余韻に浸る夜、静かな朝に温泉で深呼吸する時間。そのすべてが、連泊することで少しずつ自分のものになっていきます。



THE FARMはこの春、時間に追われずに過ごせる連泊ステイを通じて、家族や仲間の記憶に残る滞在時間を提案してまいります。

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営