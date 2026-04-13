スマートロッカーシステム『Quist』を活用する個人店舗が農林水産大臣賞を受賞

株式会社ＦＵＪＩ

株式会社ＦＵＪＩ（本社：愛知県知立市、代表取締役社長：五十棲 丈二、以下「ＦＵＪＩ」）が提供するスマートロッカーシステム『Quist（クイスト）』を導入している米穀店、株式会社米蔵家（本社：愛知県知立市、代表取締役：山本 恒久、以下「米蔵家」）が、公益財団法人 食品等持続的供給推進機構が主催する各地域で優れた経営を実践されている食料品専門小売店等を発掘表彰する、第35回 令和7年度「優良経営食料品小売店等表彰事業」において最高賞である農林水産大臣賞を受賞しました。

本受賞は、店舗兼倉庫内にて「ストックヤードシステム」を開始し、都度精米・都度販売方式の導入や、補助金制度を活用したスマートロッカーシステム『Quist』の導入など、極めて独自性の高い米穀販売システムが高く評価されたものです。

受賞の背景

店舗兼倉庫内に導入した『Quist』の前で表彰状を手にする米蔵家 代表取締役 山本様米蔵家 代表取締役 山本様(中央)、知立市商工会 事務局長 早川様(右)、経営指導員 田中様(左)から受賞のご報告(ＦＵＪＩ本社にて)

・ストックヤードシステムの開始

米蔵家では創業・独立当初より、従来の米穀店の運営方法では、将来にわたり安定した事業運営を続けていくことが難しいのではないかという課題意識を持たれていました。こうした中、前払いで商品を利用するコーヒーチケットの仕組みに着想を得て、「ストックヤードシステム」を考案されました。本システムは、お客様にあらかじめ30kg単位のお米を割引価格で購入してもらい、必要な分だけをその都度精米して提供する仕組みです。すべての在庫を保管するのではなく、お客様ごとの保有量をデータ上で管理し、引き出しの時期を週単位で見込みながら、必要量を問屋より仕入れています。これにより、お客様は一年を通して常に新鮮な精米したてのお米を受け取ることができ、事業者側としても事前に代金を受け取ることで、資金面での安心感を得ることが可能となりました。

・スマートロッカーシステム『Quist』の採用

2021年、新型コロナウイルス感染症の影響により来店客数が減少する中、非接触・非対面で商品を受け渡す手段として、米蔵家にスマートロッカーシステム『Quist』が採用されました。採用にあたり知立市商工会の支援のもと「小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）」が活用されました。同システムは、感染症対策としての役割に加え、従来から課題であった店頭での待ち時間の短縮や、対面でのやり取りに不安を感じるお客様にも利用しやすい環境づくりに寄与しています。

本受賞において、審査員との意見交換の中でも、『Quist』の活用が特に高く評価されました。

スマートロッカーシステム『Quist』導入の効果

米蔵家では、『Quist』を店頭に設置し、都度精米・都度販売の受け渡し手段として活用しています。導入当初は、感染症対策（非対面・非接触）としての役割が中心でしたが、現在では店舗運営の効率化と新たな購買スタイルの実現を支えるインフラとして機能しており、従業員3.3人という規模でも、省人化と顧客満足度向上を両立させています。

米蔵家 導入効果

・受け渡しの待ち時間がゼロに

・顧客の「混雑状況の問い合わせ電話」が無くなった

・受け渡しの負荷軽減により、電話対応や精米作業に集中できるように

・非対面でスムーズに受け取りたい顧客も利用しやすく、顧客層が拡大

『Quist』の特長

スマートロッカーシステム『Quist』

・バーコード・QRコードを利用したシンプル・スマートな荷物や商品の受け渡し。

・クラウドシステムを利用したリアルタイムなロッカー管理・監視システム。

・各システムとのデータ連携を可能としたフレキシブルなシステムI/F提供。

・全天候型として、IPX4の防水規格、耐震・耐風試験も実施し、屋外設置にも対応。

・制御ユニットにロッカーユニットを増設するフレキシブルな装置構成が可能。

・増設ユニットには、冷蔵・冷凍ユニットもラインナップ。

『Quist』の今後の展開

社会全体で深刻化する労働力不足や物流課題への対応、働き方改革の推進を背景に、デジタル技術を活用したスマートロッカーシステム『Quist』は、単なるモノの受け渡しの省人化にとどまらず、受け渡し業務の最適化や工場DXなど、多様な用途での活用が進んでいます。

『Quist』を軸としたモノの受け渡しや管理に関するお客様の課題や新たなニーズに対応するソリューションの企画・開発を進め、『Quist』の導入を通じてデジタル技術を活用した業務効率化と付加価値の創出を支援してまいります。

ＦＵＪＩは今後も、『Quist』を通じて、お客様の持続的な事業成長を支え、社会課題の解決に貢献してまいります。

関連情報

ＦＵＪＩ｜個人店舗にも非対面・非接触、ロッカーシステムで商品の受け渡し ～補助制度を活用し、感染対策と自動化を果たす～（2021.4.19）

公益財団法人 食品等持続的供給推進機構｜第35回 令和7年（2025年）度 優良経営食料品小売店等表彰事業受賞店

会社概要

会社名： 株式会社 米蔵家

代表者： 代表取締役 山本 恒久

所在地： 〒472-0003 愛知県知立市牛田2-65

設立： 2008年9月

事業内容： 米穀小売業資本金： 300万円

URL： （会社HP）https://www.komeguraya.com/profile/(https://www.komeguraya.com/profile/)



会社名： 株式会社ＦＵＪＩ

代表者： 代表取締役社長 五十棲 丈二

所在地： 〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山 19設立： 1959年4月

事業内容： 電子部品実装ロボットならびに工作機械の開発、製造、販売資本金： 5,878百万円

URL： （会社HP）https://www.fuji.co.jp/(https://www.fuji.co.jp/)

（Quist 事業紹介ページ）https://www.fuji.co.jp/about/quist/(https://www.fuji.co.jp/about/quist/)